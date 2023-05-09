https://ria.ru/20230509/tsivilizatsiya-1870575566.html

Цивилизация находится на переломном рубеже, заявил Путин

Цивилизация находится на переломном рубеже, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2023

Цивилизация находится на переломном рубеже, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что цивилизация сегодня вновь находится на переломном рубеже. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:16

2023-05-09T10:16

2023-05-09T11:52

владимир путин

день победы — 2023

россия

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цивилизация сегодня вновь находится на переломном рубеже."Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже", - сказал глава государства, выступая во вторник с речью на открытии парада Победы на Красной площади.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870505350.html

россия

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Выступление Владимира Путина на Параде Победы Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, указал на действия Запада и поблагодарил участников спецоперации в Донбассе. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. 2023-05-09T10:16 true PT9M54S

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Влада Копылова

владимир путин, день победы — 2023, россия, день победы