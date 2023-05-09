https://ria.ru/20230509/trevoga-1870545819.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.05.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T05:08
2023-05-09T05:08
2023-05-09T05:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях, а также в Киеве. Согласно данным карты, с 04.25 по 04.45 тревога распространилась на оставшиеся области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230509/aviatsiya-1870545670.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Киев, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины