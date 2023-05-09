https://ria.ru/20230509/trevoga-1870544814.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.05.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T04:44
2023-05-09T04:44
2023-05-09T05:10
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, около 03.33 (совпадает с мск) тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Одесской областях. В 04.04 воздушная тревога была объявлена в Киеве. Позднее, около 04.05, тревога была объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. Также тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской областей, ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230508/delo-1870491849.html
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в мире, киев, украина, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу