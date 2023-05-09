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Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41,3 процента - РИА Новости, 10.05.2023
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06:47 09.05.2023 (обновлено: 00:49 10.05.2023)
https://ria.ru/20230509/tovarooborot-1870549615.html
Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41,3 процента
Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41,3 процента - РИА Новости, 10.05.2023
Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41,3 процента
Товарооборот между Россией и Китаем в январе — апреле 2023 года вырос на 41,3 процента и составил 73,148 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-09T06:47
2023-05-10T00:49
экономика
китай
россия
пекин
дмитрий песков
си цзиньпин
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ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в январе — апреле 2023 года вырос на 41,3 процента и составил 73,148 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез северному соседу товаров на 33,686 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 67,2 процента, поставки из Россию в КНР выросли на 24,8 процента, составив 39,462 миллиарда долларов.Отдельно в апреле объем торговли между двумя странами достиг 19,228 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 9,606 миллиарда, а получила от него — на 9,621 миллиарда.По итогам 2022 года товарооборот между двумя государствами вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.Напротив, объемы торговли КНР с США в январе — апреле снизились на 11,2 процента, достигнув 217,924 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его с 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024-му. Первую отметку удалось достичь еще в 2018 году.После переговоров глав двух государств в Пекине 4 февраля 2022 года представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20230508/kitay-1870462579.html
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экономика, китай, россия, пекин, дмитрий песков, си цзиньпин
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41,3 процента

Таможня КНР: товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на 41% в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в январе — апреле 2023 года вырос на 41,3 процента и составил 73,148 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез северному соседу товаров на 33,686 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 67,2 процента, поставки из Россию в КНР выросли на 24,8 процента, составив 39,462 миллиарда долларов.
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
МИД КНР: Россия и Китай продолжат работать над всеобъемлющим партнерством
8 мая, 13:55
Отдельно в апреле объем торговли между двумя странами достиг 19,228 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 9,606 миллиарда, а получила от него — на 9,621 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот между двумя государствами вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Напротив, объемы торговли КНР с США в январе — апреле снизились на 11,2 процента, достигнув 217,924 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его с 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024-му. Первую отметку удалось достичь еще в 2018 году.
После переговоров глав двух государств в Пекине 4 февраля 2022 года представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.
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5 мая, 10:21
 
ЭкономикаКитайРоссияПекинДмитрий ПесковСи Цзиньпин
 
 
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