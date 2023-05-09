https://ria.ru/20230509/sudan-1870567098.html

Эрдоган предложил посредничество Турции по нормализации ситуации в Судане

Эрдоган предложил посредничество Турции по нормализации ситуации в Судане - РИА Новости, 09.05.2023

Эрдоган предложил посредничество Турции по нормализации ситуации в Судане

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой переходного Суверенного совета страны и главнокомандующим суданских вооруженных сил Абдель... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:53

2023-05-09T09:53

2023-05-09T09:53

в мире

турция

судан

столкновения в хартуме

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АНКАРА, 9 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой переходного Суверенного совета страны и главнокомандующим суданских вооруженных сил Абдель Фаттахом аль-Бурханом, предложил посредничество Анкары по нормализации ситуации, сообщила канцелярия турецкого лидера."В ходе переговоров президент Эрдоган выразил сожаление и озабоченность в связи с ростом числа жертв и раненых в братоубийственном конфликте в Судане. Отметив, что Турция готова принять у себя переговоры, если будет принято решение о начале всеобъемлющих переговоров, президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжит свои усилия в контакте с Организацией Объединенных Наций, чтобы обеспечить удовлетворение неотложных гуманитарных потребностей суданского народа", - сообщила канцелярия.Уточняется, что в ходе переговоров также обсуждались вопросы, связанные с эвакуацией и обеспечением безопасности турецких граждан в Судане.В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 550, ранения получили более 4,9 тысячи.Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия.В минувшую пятницу телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что делегации правительственной армии Судана и СБР направились для проведения переговоров в саудовскую Джидду.

https://ria.ru/20230504/sudan-1869557910.html

турция

судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, судан, столкновения в хартуме