https://ria.ru/20230509/su-25-1870626208.html
В Херсонской области сбили украинский Су-25
В Херсонской области сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 09.05.2023
В Херсонской области сбили украинский Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 10 беспилотников, ракету "Точка-У" и три снаряда РСЗО, сообщили во вторник в... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:39
2023-05-09T14:39
2023-05-09T14:59
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
су-25
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 10 беспилотников, ракету "Точка-У" и три снаряда РСЗО, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также одна тактическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила десять украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 419 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4052 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9046 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4774 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 077 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230509/melnik-1870560331.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , россия, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Су-25, Безопасность
В Херсонской области сбили украинский Су-25
Минобороны: в Херсонской области сбили украинский Су-25
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 10 беспилотников, ракету "Точка-У" и три снаряда РСЗО, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины
. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также одна тактическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила десять украинских дронов в ЛНР
, ДНР
, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 419 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4052 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9046 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4774 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 077 единиц специальной военной автомобильной техники.
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