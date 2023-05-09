"Отбросьте чушь". Американский военный сделал честное признание о России
Полковник Макгрегор призвал к нормализации отношений с Россией
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Нынешней американской администрации необходимо наладить отношения с Россией ради сохранения мира, а также получения взаимной выгоды, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор во время беседы с кандидатом в президенты США адвокатом Робертом Кеннеди — младшим.
По мнению военного, администрация Джо Байдена потеряла страх перед разрушительным конфликтом, способным навредить самим Штатам, из-за чего продолжает подталкивать Москву к открытому противостоянию.
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"Я думаю, что мы должны вмешаться вместе с нашими союзниками, мы должны предложить провести переговоры без предварительных условий, отбросить всю эту чушь о том, что русские должны совершить национальное самоубийство", — посчитал Макгрегор.
Полковник напомнил, насколько эффективными могут быть отношения между Россией и США, приведя пример совместной борьбы с исламистами, во время которой Москва помогала Вашингтону важнейшими разведданными.
"Мы должны относиться к ним как к равным, а не как к врагам. <...> Я отвергаю эту идею, что наши отношения с Россией должны быть враждебными, я не думаю, что они должны быть враждебными, это не значит, что мы должны стать друзьями и приятелями, но мы должны понимать их интересы", — заключил полковник.
Днем ранее Макгрегор заявил, что адекватная реакция президента России Владимира Путина на нерациональные действия США и их союзников на Украине позволяет избежать развязывания третьей мировой войны.