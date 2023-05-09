https://ria.ru/20230509/ssha-1870648095.html

"Отбросьте чушь". Американский военный сделал честное признание о России

"Отбросьте чушь". Американский военный сделал честное признание о России - РИА Новости, 09.05.2023

"Отбросьте чушь". Американский военный сделал честное признание о России

Нынешней американской администрации необходимо наладить отношения с Россией ради сохранения мира, а также получения взаимной выгоды, заявил бывший советник... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:36

2023-05-09T17:36

2023-05-09T21:21

в мире

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сша

москва

роберт кеннеди

владимир путин

пентагон

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Нынешней американской администрации необходимо наладить отношения с Россией ради сохранения мира, а также получения взаимной выгоды, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор во время беседы с кандидатом в президенты США адвокатом Робертом Кеннеди — младшим.По мнению военного, администрация Джо Байдена потеряла страх перед разрушительным конфликтом, способным навредить самим Штатам, из-за чего продолжает подталкивать Москву к открытому противостоянию.Полковник напомнил, насколько эффективными могут быть отношения между Россией и США, приведя пример совместной борьбы с исламистами, во время которой Москва помогала Вашингтону важнейшими разведданными."Мы должны относиться к ним как к равным, а не как к врагам. <...> Я отвергаю эту идею, что наши отношения с Россией должны быть враждебными, я не думаю, что они должны быть враждебными, это не значит, что мы должны стать друзьями и приятелями, но мы должны понимать их интересы", — заключил полковник.Днем ранее Макгрегор заявил, что адекватная реакция президента России Владимира Путина на нерациональные действия США и их союзников на Украине позволяет избежать развязывания третьей мировой войны.

https://ria.ru/20230509/pomosch-1870640044.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, сша, москва, роберт кеннеди, владимир путин, пентагон