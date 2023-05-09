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"Отбросьте чушь". Американский военный сделал честное признание о России - РИА Новости, 09.05.2023
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17:36 09.05.2023 (обновлено: 21:21 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/ssha-1870648095.html
"Отбросьте чушь". Американский военный сделал честное признание о России
"Отбросьте чушь". Американский военный сделал честное признание о России - РИА Новости, 09.05.2023
"Отбросьте чушь". Американский военный сделал честное признание о России
Нынешней американской администрации необходимо наладить отношения с Россией ради сохранения мира, а также получения взаимной выгоды, заявил бывший советник... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:36
2023-05-09T21:21
в мире
россия
сша
москва
роберт кеннеди
владимир путин
пентагон
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Нынешней американской администрации необходимо наладить отношения с Россией ради сохранения мира, а также получения взаимной выгоды, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор во время беседы с кандидатом в президенты США адвокатом Робертом Кеннеди — младшим.По мнению военного, администрация Джо Байдена потеряла страх перед разрушительным конфликтом, способным навредить самим Штатам, из-за чего продолжает подталкивать Москву к открытому противостоянию.Полковник напомнил, насколько эффективными могут быть отношения между Россией и США, приведя пример совместной борьбы с исламистами, во время которой Москва помогала Вашингтону важнейшими разведданными."Мы должны относиться к ним как к равным, а не как к врагам. &lt;...&gt; Я отвергаю эту идею, что наши отношения с Россией должны быть враждебными, я не думаю, что они должны быть враждебными, это не значит, что мы должны стать друзьями и приятелями, но мы должны понимать их интересы", — заключил полковник.Днем ранее Макгрегор заявил, что адекватная реакция президента России Владимира Путина на нерациональные действия США и их союзников на Украине позволяет избежать развязывания третьей мировой войны.
https://ria.ru/20230509/pomosch-1870640044.html
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в мире, россия, сша, москва, роберт кеннеди, владимир путин, пентагон
В мире, Россия, США, Москва, Роберт Кеннеди, Владимир Путин, Пентагон
"Отбросьте чушь". Американский военный сделал честное признание о России

Полковник Макгрегор призвал к нормализации отношений с Россией

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Нынешней американской администрации необходимо наладить отношения с Россией ради сохранения мира, а также получения взаимной выгоды, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор во время беседы с кандидатом в президенты США адвокатом Робертом Кеннеди — младшим.
По мнению военного, администрация Джо Байдена потеряла страх перед разрушительным конфликтом, способным навредить самим Штатам, из-за чего продолжает подталкивать Москву к открытому противостоянию.
«
"Я думаю, что мы должны вмешаться вместе с нашими союзниками, мы должны предложить провести переговоры без предварительных условий, отбросить всю эту чушь о том, что русские должны совершить национальное самоубийство", — посчитал Макгрегор.
Полковник напомнил, насколько эффективными могут быть отношения между Россией и США, приведя пример совместной борьбы с исламистами, во время которой Москва помогала Вашингтону важнейшими разведданными.
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"Мы должны относиться к ним как к равным, а не как к врагам. <...> Я отвергаю эту идею, что наши отношения с Россией должны быть враждебными, я не думаю, что они должны быть враждебными, это не значит, что мы должны стать друзьями и приятелями, но мы должны понимать их интересы", — заключил полковник.
Днем ранее Макгрегор заявил, что адекватная реакция президента России Владимира Путина на нерациональные действия США и их союзников на Украине позволяет избежать развязывания третьей мировой войны.
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