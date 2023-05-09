https://ria.ru/20230509/soglasheniya-1870609580.html

Мишустин пообещал обеспечить выполнение соглашений России и Киргизии

Мишустин пообещал обеспечить выполнение соглашений России и Киргизии - РИА Новости, 09.05.2023

Мишустин пообещал обеспечить выполнение соглашений России и Киргизии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым пообещал, что российский кабмин оперативно обеспечит выполнение... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:49

2023-05-09T12:49

2023-05-09T12:49

михаил мишустин

россия

киргизия

садыр жапаров

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым пообещал, что российский кабмин оперативно обеспечит выполнение соглашений, достигнутых лидерами двух стран. "Вчера состоялись ваши переговоры с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. По линии правительства мы обеспечим оперативное выполнение договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне", - сказал Мишустин в ходе встречи в доме правительства.

https://ria.ru/20230508/mir-1870499569.html

россия

киргизия

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Влада Копылова

михаил мишустин, россия, киргизия, садыр жапаров