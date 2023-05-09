https://ria.ru/20230509/soglasheniya-1870609580.html
Мишустин пообещал обеспечить выполнение соглашений России и Киргизии
Мишустин пообещал обеспечить выполнение соглашений России и Киргизии - РИА Новости, 09.05.2023
Мишустин пообещал обеспечить выполнение соглашений России и Киргизии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым пообещал, что российский кабмин оперативно обеспечит выполнение... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:49
2023-05-09T12:49
2023-05-09T12:49
михаил мишустин
россия
киргизия
садыр жапаров
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым пообещал, что российский кабмин оперативно обеспечит выполнение соглашений, достигнутых лидерами двух стран. "Вчера состоялись ваши переговоры с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. По линии правительства мы обеспечим оперативное выполнение договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне", - сказал Мишустин в ходе встречи в доме правительства.
https://ria.ru/20230508/mir-1870499569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, киргизия, садыр жапаров
Михаил Мишустин, Россия, Киргизия, Садыр Жапаров
Мишустин пообещал обеспечить выполнение соглашений России и Киргизии
Мишустин пообещал обеспечить выполнение достигнутых лидерами России и Киргизии соглашений
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым пообещал, что российский кабмин оперативно обеспечит выполнение соглашений, достигнутых лидерами двух стран.
"Вчера состоялись ваши переговоры с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. По линии правительства мы обеспечим оперативное выполнение договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне", - сказал Мишустин в ходе встречи в доме правительства.
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