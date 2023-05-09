https://ria.ru/20230509/sng-1870563368.html

Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории

Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории - РИА Новости, 09.05.2023

Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории

Совет постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества заявил, что выступает против искажения итогов Второй... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:26

2023-05-09T09:26

2023-05-09T09:29

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Совет постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества заявил, что выступает против искажения итогов Второй мировой войны, а также выразил надежду на скорейшее возобновление широкого международного диалога ради укрепления международной безопасности. "Неприемлемы попытки пересмотра или искажения итогов Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистов и их пособников, отрицания совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности", - говорится в пресс-релизе Совета постпредов, распространенном в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Постпреды заявили, что выступают за то, чтобы "уроки Второй мировой войны оставались моральным ориентиром для мирового сообщества и служили предостережением от глобальных конфликтов и губительных для человечества войн". "Рассчитываем на скорейшее возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами для предотвращения и устранения угрозы миру на основе соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что постпреды стран СНГ намерены всемерно содействовать распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны, сохранению связанного с ними исторического наследия. "Рассчитываем, что все страны будут ответственно подходить к своим обязательствам по сохранению исторической памяти, включая памятники, памятные знаки, мемориальные комплексы и воинские захоронения павших в борьбе с нацистскими захватчиками", - говорится в пресс-релизе.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870505350.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, снг, день победы, день победы — 2023