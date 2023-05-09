https://ria.ru/20230509/sng-1870563368.html
Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории
Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории - РИА Новости, 09.05.2023
Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории
Совет постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества заявил, что выступает против искажения итогов Второй... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:26
2023-05-09T09:26
2023-05-09T09:29
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Совет постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества заявил, что выступает против искажения итогов Второй мировой войны, а также выразил надежду на скорейшее возобновление широкого международного диалога ради укрепления международной безопасности. "Неприемлемы попытки пересмотра или искажения итогов Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистов и их пособников, отрицания совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности", - говорится в пресс-релизе Совета постпредов, распространенном в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Постпреды заявили, что выступают за то, чтобы "уроки Второй мировой войны оставались моральным ориентиром для мирового сообщества и служили предостережением от глобальных конфликтов и губительных для человечества войн". "Рассчитываем на скорейшее возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами для предотвращения и устранения угрозы миру на основе соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что постпреды стран СНГ намерены всемерно содействовать распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны, сохранению связанного с ними исторического наследия. "Рассчитываем, что все страны будут ответственно подходить к своим обязательствам по сохранению исторической памяти, включая памятники, памятные знаки, мемориальные комплексы и воинские захоронения павших в борьбе с нацистскими захватчиками", - говорится в пресс-релизе.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, снг, день победы, день победы — 2023
В мире, СНГ, День Победы, День Победы — 2023
Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории
Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории и за диалог по безопасности в мире
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Совет постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества заявил, что выступает против искажения итогов Второй мировой войны, а также выразил надежду на скорейшее возобновление широкого международного диалога ради укрепления международной безопасности.
"Неприемлемы попытки пересмотра или искажения итогов Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистов и их пособников, отрицания совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности", - говорится в пресс-релизе Совета постпредов, распространенном в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Постпреды заявили, что выступают за то, чтобы "уроки Второй мировой войны оставались моральным ориентиром для мирового сообщества и служили предостережением от глобальных конфликтов и губительных для человечества войн".
"Рассчитываем на скорейшее возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами для предотвращения и устранения угрозы миру на основе соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права", - говорится в пресс-релизе.
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Отмечается, что постпреды стран СНГ намерены всемерно содействовать распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны, сохранению связанного с ними исторического наследия.
"Рассчитываем, что все страны будут ответственно подходить к своим обязательствам по сохранению исторической памяти, включая памятники, памятные знаки, мемориальные комплексы и воинские захоронения павших в борьбе с нацистскими захватчиками", - говорится в пресс-релизе.
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