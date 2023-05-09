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Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории - РИА Новости, 09.05.2023
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09:26 09.05.2023 (обновлено: 09:29 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/sng-1870563368.html
Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории
Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории - РИА Новости, 09.05.2023
Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории
Совет постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества заявил, что выступает против искажения итогов Второй... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:26
2023-05-09T09:29
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Совет постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества заявил, что выступает против искажения итогов Второй мировой войны, а также выразил надежду на скорейшее возобновление широкого международного диалога ради укрепления международной безопасности. "Неприемлемы попытки пересмотра или искажения итогов Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистов и их пособников, отрицания совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности", - говорится в пресс-релизе Совета постпредов, распространенном в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Постпреды заявили, что выступают за то, чтобы "уроки Второй мировой войны оставались моральным ориентиром для мирового сообщества и служили предостережением от глобальных конфликтов и губительных для человечества войн". "Рассчитываем на скорейшее возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами для предотвращения и устранения угрозы миру на основе соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что постпреды стран СНГ намерены всемерно содействовать распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны, сохранению связанного с ними исторического наследия. "Рассчитываем, что все страны будут ответственно подходить к своим обязательствам по сохранению исторической памяти, включая памятники, памятные знаки, мемориальные комплексы и воинские захоронения павших в борьбе с нацистскими захватчиками", - говорится в пресс-релизе.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
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в мире, снг, день победы, день победы — 2023
В мире, СНГ, День Победы, День Победы — 2023
Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории

Постпреды стран СНГ выступили против искажения истории и за диалог по безопасности в мире

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Совет постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества заявил, что выступает против искажения итогов Второй мировой войны, а также выразил надежду на скорейшее возобновление широкого международного диалога ради укрепления международной безопасности.
"Неприемлемы попытки пересмотра или искажения итогов Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистов и их пособников, отрицания совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности", - говорится в пресс-релизе Совета постпредов, распространенном в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Постпреды заявили, что выступают за то, чтобы "уроки Второй мировой войны оставались моральным ориентиром для мирового сообщества и служили предостережением от глобальных конфликтов и губительных для человечества войн".
"Рассчитываем на скорейшее возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами для предотвращения и устранения угрозы миру на основе соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права", - говорится в пресс-релизе.
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Отмечается, что постпреды стран СНГ намерены всемерно содействовать распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны, сохранению связанного с ними исторического наследия.
"Рассчитываем, что все страны будут ответственно подходить к своим обязательствам по сохранению исторической памяти, включая памятники, памятные знаки, мемориальные комплексы и воинские захоронения павших в борьбе с нацистскими захватчиками", - говорится в пресс-релизе.
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