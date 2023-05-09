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В Смоленске в День Победы прошел парад - РИА Новости, 09.05.2023
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14:34 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/smolensk-1870625698.html
В Смоленске в День Победы прошел парад
В Смоленске в День Победы прошел парад - РИА Новости, 09.05.2023
В Смоленске в День Победы прошел парад
Парад войск Смоленского территориального гарнизона прошел на центральной площади Смоленска в День Победы, в нем приняли участие более тысячи человек и 20 единиц РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:34
2023-05-09T14:34
общество
смоленск
россия
смоленская область
василий анохин
день победы
день победы — 2023
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БРЯНСК, 9 мая – РИА Новости. Парад войск Смоленского территориального гарнизона прошел на центральной площади Смоленска в День Победы, в нем приняли участие более тысячи человек и 20 единиц боевой техники, следует из сообщения регионального правительства. "На центральной площади города-героя Смоленска состоялся парад войск Смоленского территориального гарнизона, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Парад открыл заместитель начальника Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ имени маршала Советского Союза А. М. Василевского полковник Александр Душкин. В праздничном шествии приняли участие свыше тысячи человек, вслед за пешей колонной частей Смоленского гарнизона по главной площади прошло порядка 20 единиц боевой техники. Врио губернатора региона Василий Анохин в своем поздравлении отметил, что Смоленская область в числе первых приняла на себя удар фашистской Германии. "Налет вражеской авиации произошел спустя два дня после начала Великой Отечественной войны. На Смоленск сбросили двухтонную бомбу. 10 июля 1941 года началось знаменитое Смоленское сражение. После того, как область была освобождена, она стала тылом для советских войск. Здесь были созданы госпитали, ремонтные базы, аэродромы и армейские склады. За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в рядах Советской Армии, 260 уроженцев Смоленской области были удостоены звания Героя Советского Союза. 10 тысяч партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями. Смоленску присвоено звание города-героя, а Вязьме и Ельне - звание Городов воинской славы", - говорится в его поздравлении в Telegram. "Мы преклоняемся перед поколением победителей, гордимся тем, что мы их потомки. Наш долг - хранить память о тех людях, которые не жалели жизни ради свободы своей страны, ради каждого из нас. Сегодня новое поколение героев встало на защиту отечества, сражаясь за безопасность России. Как подвиг наших предков, так и подвиг наших героев будут жить вечно. Поздравляю всех с праздником! С Днем Победы!", - написал Анохин.
https://ria.ru/20230509/tula-1870615630.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870609155.html
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общество, смоленск, россия, смоленская область, василий анохин, день победы, день победы — 2023
Общество, Смоленск, Россия, Смоленская область, Василий Анохин, День Победы, День Победы — 2023
В Смоленске в День Победы прошел парад

На центральной площади Смоленска в День Победы прошел парад войск

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 9 мая – РИА Новости. Парад войск Смоленского территориального гарнизона прошел на центральной площади Смоленска в День Победы, в нем приняли участие более тысячи человек и 20 единиц боевой техники, следует из сообщения регионального правительства.
"На центральной площади города-героя Смоленска состоялся парад войск Смоленского территориального гарнизона, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Военнослужащие на военном параде в Туле - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В Туле прошел военный парад в честь Дня Победы
Вчера, 13:31
Парад открыл заместитель начальника Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ имени маршала Советского Союза А. М. Василевского полковник Александр Душкин. В праздничном шествии приняли участие свыше тысячи человек, вслед за пешей колонной частей Смоленского гарнизона по главной площади прошло порядка 20 единиц боевой техники.
Врио губернатора региона Василий Анохин в своем поздравлении отметил, что Смоленская область в числе первых приняла на себя удар фашистской Германии. "Налет вражеской авиации произошел спустя два дня после начала Великой Отечественной войны. На Смоленск сбросили двухтонную бомбу. 10 июля 1941 года началось знаменитое Смоленское сражение. После того, как область была освобождена, она стала тылом для советских войск. Здесь были созданы госпитали, ремонтные базы, аэродромы и армейские склады. За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в рядах Советской Армии, 260 уроженцев Смоленской области были удостоены звания Героя Советского Союза. 10 тысяч партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями. Смоленску присвоено звание города-героя, а Вязьме и Ельне - звание Городов воинской славы", - говорится в его поздравлении в Telegram.
"Мы преклоняемся перед поколением победителей, гордимся тем, что мы их потомки. Наш долг - хранить память о тех людях, которые не жалели жизни ради свободы своей страны, ради каждого из нас. Сегодня новое поколение героев встало на защиту отечества, сражаясь за безопасность России. Как подвиг наших предков, так и подвиг наших героев будут жить вечно. Поздравляю всех с праздником! С Днем Победы!", - написал Анохин.
Военнослужащие во время военного парада в Омске - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В Омске прошел парад Победы
Вчера, 12:47
 
ОбществоСмоленскРоссияСмоленская областьВасилий АнохинДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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