https://ria.ru/20230509/smolensk-1870625698.html

В Смоленске в День Победы прошел парад

В Смоленске в День Победы прошел парад - РИА Новости, 09.05.2023

В Смоленске в День Победы прошел парад

Парад войск Смоленского территориального гарнизона прошел на центральной площади Смоленска в День Победы, в нем приняли участие более тысячи человек и 20 единиц РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:34

2023-05-09T14:34

2023-05-09T14:34

общество

смоленск

россия

смоленская область

василий анохин

день победы

день победы — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg

БРЯНСК, 9 мая – РИА Новости. Парад войск Смоленского территориального гарнизона прошел на центральной площади Смоленска в День Победы, в нем приняли участие более тысячи человек и 20 единиц боевой техники, следует из сообщения регионального правительства. "На центральной площади города-героя Смоленска состоялся парад войск Смоленского территориального гарнизона, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Парад открыл заместитель начальника Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ имени маршала Советского Союза А. М. Василевского полковник Александр Душкин. В праздничном шествии приняли участие свыше тысячи человек, вслед за пешей колонной частей Смоленского гарнизона по главной площади прошло порядка 20 единиц боевой техники. Врио губернатора региона Василий Анохин в своем поздравлении отметил, что Смоленская область в числе первых приняла на себя удар фашистской Германии. "Налет вражеской авиации произошел спустя два дня после начала Великой Отечественной войны. На Смоленск сбросили двухтонную бомбу. 10 июля 1941 года началось знаменитое Смоленское сражение. После того, как область была освобождена, она стала тылом для советских войск. Здесь были созданы госпитали, ремонтные базы, аэродромы и армейские склады. За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в рядах Советской Армии, 260 уроженцев Смоленской области были удостоены звания Героя Советского Союза. 10 тысяч партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями. Смоленску присвоено звание города-героя, а Вязьме и Ельне - звание Городов воинской славы", - говорится в его поздравлении в Telegram. "Мы преклоняемся перед поколением победителей, гордимся тем, что мы их потомки. Наш долг - хранить память о тех людях, которые не жалели жизни ради свободы своей страны, ради каждого из нас. Сегодня новое поколение героев встало на защиту отечества, сражаясь за безопасность России. Как подвиг наших предков, так и подвиг наших героев будут жить вечно. Поздравляю всех с праздником! С Днем Победы!", - написал Анохин.

https://ria.ru/20230509/tula-1870615630.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870609155.html

смоленск

россия

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, смоленск, россия, смоленская область, василий анохин, день победы, день победы — 2023