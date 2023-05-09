https://ria.ru/20230509/slutskiy-1870625947.html
Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы
Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в День Победы на акции у одного из офисов партии собрал сторонников партии вместе с представителями движения "Швейбаты" и принял... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:37
2023-05-09T14:37
2023-05-09T14:37
надежные люди
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в День Победы на акции у одного из офисов партии собрал сторонников партии вместе с представителями движения "Швейбаты" и принял участие в пошиве маскировочных сетей. "Это акция (партии) единения и сплочения людей. Консолидации всех нас. Перед лицом угрозы, которая нависла над русской цивилизацией… Это акция памяти тех, кто отдал жизни, чтобы мы появились на свете", - сообщил Слуцкий после того, как принял участие в пошиве сетей. Также вместе с собравшимися он отправился на полевую кухню, которую развернули рядом с офисом.
https://ria.ru/20230502/slutskiy-1869160769.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, леонид слуцкий (политик), лдпр
Надежные люди, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в День Победы на акции у одного из офисов партии собрал сторонников партии вместе с представителями движения "Швейбаты" и принял участие в пошиве маскировочных сетей.
"Это акция (партии) единения и сплочения людей. Консолидации всех нас. Перед лицом угрозы, которая нависла над русской цивилизацией… Это акция памяти тех, кто отдал жизни, чтобы мы появились на свете", - сообщил Слуцкий после того, как принял участие в пошиве сетей.
Также вместе с собравшимися он отправился на полевую кухню, которую развернули рядом с офисом.
Слуцкий прокомментировал планы властей Польши добиться репараций от России