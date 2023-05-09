https://ria.ru/20230509/slutskiy-1870625947.html

Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы

Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в День Победы на акции у одного из офисов партии собрал сторонников партии вместе с представителями движения "Швейбаты" и принял... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:37

2023-05-09T14:37

2023-05-09T14:37

надежные люди

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в День Победы на акции у одного из офисов партии собрал сторонников партии вместе с представителями движения "Швейбаты" и принял участие в пошиве маскировочных сетей. "Это акция (партии) единения и сплочения людей. Консолидации всех нас. Перед лицом угрозы, которая нависла над русской цивилизацией… Это акция памяти тех, кто отдал жизни, чтобы мы появились на свете", - сообщил Слуцкий после того, как принял участие в пошиве сетей. Также вместе с собравшимися он отправился на полевую кухню, которую развернули рядом с офисом.

https://ria.ru/20230502/slutskiy-1869160769.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

надежные люди, леонид слуцкий (политик), лдпр