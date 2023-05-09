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Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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14:37 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/slutskiy-1870625947.html
Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы
Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в День Победы на акции у одного из офисов партии собрал сторонников партии вместе с представителями движения "Швейбаты" и принял... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:37
2023-05-09T14:37
надежные люди
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лдпр
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в День Победы на акции у одного из офисов партии собрал сторонников партии вместе с представителями движения "Швейбаты" и принял участие в пошиве маскировочных сетей. "Это акция (партии) единения и сплочения людей. Консолидации всех нас. Перед лицом угрозы, которая нависла над русской цивилизацией… Это акция памяти тех, кто отдал жизни, чтобы мы появились на свете", - сообщил Слуцкий после того, как принял участие в пошиве сетей. Также вместе с собравшимися он отправился на полевую кухню, которую развернули рядом с офисом.
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надежные люди, леонид слуцкий (политик), лдпр
Надежные люди, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пошил маскировочные сети на День Победы

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в День Победы на акции у одного из офисов партии собрал сторонников партии вместе с представителями движения "Швейбаты" и принял участие в пошиве маскировочных сетей.
"Это акция (партии) единения и сплочения людей. Консолидации всех нас. Перед лицом угрозы, которая нависла над русской цивилизацией… Это акция памяти тех, кто отдал жизни, чтобы мы появились на свете", - сообщил Слуцкий после того, как принял участие в пошиве сетей.
Также вместе с собравшимися он отправился на полевую кухню, которую развернули рядом с офисом.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Слуцкий прокомментировал планы властей Польши добиться репараций от России
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Надежные людиЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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