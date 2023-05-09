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Российские войска уничтожили склад с украинскими боеприпасами в ДНР - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/sklad-1870626497.html
Российские войска уничтожили склад с украинскими боеприпасами в ДНР
Российские войска уничтожили склад с украинскими боеприпасами в ДНР - РИА Новости, 09.05.2023
Российские войска уничтожили склад с украинскими боеприпасами в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:42
2023-05-09T14:42
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. Всего за сутки российскими военными поражены 72 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94 районах, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские войска уничтожили склад с украинскими боеприпасами в ДНР

ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской механизированной бригады в ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСклад с боеприпасами ВСУ
Склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Склад с боеприпасами ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего за сутки российскими военными поражены 72 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94 районах, отмечает Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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