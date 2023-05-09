https://ria.ru/20230509/siriya-1870539612.html
Байден продлил на год действие режима санкций против Сирии
Байден продлил на год действие режима санкций против Сирии - РИА Новости, 09.05.2023
Байден продлил на год действие режима санкций против Сирии
Президент США Джо Байден решил продлить еще на один год действие режима односторонних санкций в отношении Сирии, сообщил Белый дом. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T01:11
2023-05-09T01:11
2023-05-09T01:11
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден решил продлить еще на один год действие режима односторонних санкций в отношении Сирии, сообщил Белый дом. Согласно его данным, речь идет об указе от 11 мая 2004 года, позволяющем администрации США вводить рестрикции в отношении арабской республики. Эти ограничения, в частности, предусматривают блокировку активов физических и юридических лиц, а также ограничения на экспорт товаров и услуг в САР. По мнению Байдена, действия правительства Сирии по-прежнему "продолжают представлять угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США". В этой связи хозяин Белого дома постановил, что принятые в отношении страны меры "должны действовать и после 11 мая 2023 года". "В этой связи я продлеваю еще на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями сирийского правительства", - заявил Байден, обвинив власти САР в нарушении прав человека и ведении войны против собственного народа.
https://ria.ru/20230508/siriya-1870520035.html
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в мире, сирия, сша, джо байден
В мире, Сирия, США, Джо Байден
Байден продлил на год действие режима санкций против Сирии
Белый дом: Байден продлил на год действие режима санкций против Сирии
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден решил продлить еще на один год действие режима односторонних санкций в отношении Сирии, сообщил Белый дом.
Согласно его данным, речь идет об указе от 11 мая 2004 года, позволяющем администрации США вводить рестрикции в отношении арабской республики. Эти ограничения, в частности, предусматривают блокировку активов физических и юридических лиц, а также ограничения на экспорт товаров и услуг в САР.
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По мнению Байдена, действия правительства Сирии по-прежнему "продолжают представлять угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США". В этой связи хозяин Белого дома постановил, что принятые в отношении страны меры "должны действовать и после 11 мая 2023 года".
"В этой связи я продлеваю еще на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями сирийского правительства", - заявил Байден, обвинив власти САР в нарушении прав человека и ведении войны против собственного народа.
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