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ООН хочет провести встречу между сторонами зерновой сделки - РИА Новости, 09.05.2023
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09:59 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/sdelka-1870570221.html
ООН хочет провести встречу между сторонами зерновой сделки
ООН хочет провести встречу между сторонами зерновой сделки - РИА Новости, 09.05.2023
ООН хочет провести встречу между сторонами зерновой сделки
Организация объединенных наций планирует подготовить встречу между сторонами зерновой инициативы в Стамбуле, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:59
2023-05-09T09:59
россия
стамбул
украина
владимир путин
антониу гутерреш
оон
россельхозбанк
swift
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Организация объединенных наций планирует подготовить встречу между сторонами зерновой инициативы в Стамбуле, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в интервью испанской газете Pais во вторник. "Мы планируем подготовить встречу между всеми сторонами (РФ, Украина, ООН и Турция) в Стамбуле, мы делаем все возможное, чтобы лучше откликнуться на проблемы России", - рассказал Гутерреш газете. Как подчеркнул генеральный секретарь ООН, существуют также косвенные препятствия для инициативы, которые ООН пытается решить. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230506/vstrecha-1870201212.html
https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html
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россия, стамбул, украина, владимир путин, антониу гутерреш, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, в мире
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка, В мире
ООН хочет провести встречу между сторонами зерновой сделки

ООН планирует провести встречу между сторонами зерновой инициативы в Стамбуле

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Организация объединенных наций планирует подготовить встречу между сторонами зерновой инициативы в Стамбуле, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в интервью испанской газете Pais во вторник.
"Мы планируем подготовить встречу между всеми сторонами (РФ, Украина, ООН и Турция) в Стамбуле, мы делаем все возможное, чтобы лучше откликнуться на проблемы России", - рассказал Гутерреш газете.
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Как подчеркнул генеральный секретарь ООН, существуют также косвенные препятствия для инициативы, которые ООН пытается решить.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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