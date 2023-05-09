https://ria.ru/20230509/rossiyanin-1870563510.html

Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина в Газе

Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина в Газе - РИА Новости, 09.05.2023

Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина в Газе

Российская дипмиссия в Палестине подтверждает гибель гражданина РФ, а также его жены и сына в результате израильских ночных авиаударов по сектору Газы, сообщила РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:26

2023-05-09T09:26

2023-05-09T09:42

рамалла

россия

по (франция)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8a60fe373ea91c12e45271f82a2e8d9.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Российская дипмиссия в Палестине подтверждает гибель гражданина РФ, а также его жены и сына в результате израильских ночных авиаударов по сектору Газы, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства Алия Зарипова."Представительство РФ в Палестине с прискорбием подтверждает гибель российского гражданина сегодня в секторе Газы. Его звали Джамаль Хасван, 1970 года рождения. Также погибли его жена и старший сын. Гражданства России у обоих не было. Однако вопрос с получением гражданства сына находился на рассмотрении", - сообщила она.По ее словам, у погибшего остались сиротами двое детей - мальчик и девочка, недавно принятые в гражданство РФ.

https://ria.ru/20230507/shkola-1870382653.html

рамалла

россия

по (франция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рамалла, россия, по (франция), в мире