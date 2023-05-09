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Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина в Газе
Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина в Газе - РИА Новости, 09.05.2023
Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина в Газе
Российская дипмиссия в Палестине подтверждает гибель гражданина РФ, а также его жены и сына в результате израильских ночных авиаударов по сектору Газы, сообщила РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:26
2023-05-09T09:26
2023-05-09T09:42
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Российская дипмиссия в Палестине подтверждает гибель гражданина РФ, а также его жены и сына в результате израильских ночных авиаударов по сектору Газы, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства Алия Зарипова."Представительство РФ в Палестине с прискорбием подтверждает гибель российского гражданина сегодня в секторе Газы. Его звали Джамаль Хасван, 1970 года рождения. Также погибли его жена и старший сын. Гражданства России у обоих не было. Однако вопрос с получением гражданства сына находился на рассмотрении", - сообщила она.По ее словам, у погибшего остались сиротами двое детей - мальчик и девочка, недавно принятые в гражданство РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамалла, россия, по (франция), в мире
Рамалла, Россия, По (Франция), В мире
Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина в Газе
Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина при израильских ударах по Газе