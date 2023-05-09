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Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина в Газе - РИА Новости, 09.05.2023
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09:26 09.05.2023 (обновлено: 09:42 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/rossiyanin-1870563510.html
Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина в Газе
Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина в Газе - РИА Новости, 09.05.2023
Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина в Газе
Российская дипмиссия в Палестине подтверждает гибель гражданина РФ, а также его жены и сына в результате израильских ночных авиаударов по сектору Газы, сообщила РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:26
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Российская дипмиссия в Палестине подтверждает гибель гражданина РФ, а также его жены и сына в результате израильских ночных авиаударов по сектору Газы, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства Алия Зарипова."Представительство РФ в Палестине с прискорбием подтверждает гибель российского гражданина сегодня в секторе Газы. Его звали Джамаль Хасван, 1970 года рождения. Также погибли его жена и старший сын. Гражданства России у обоих не было. Однако вопрос с получением гражданства сына находился на рассмотрении", - сообщила она.По ее словам, у погибшего остались сиротами двое детей - мальчик и девочка, недавно принятые в гражданство РФ.
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рамалла, россия, по (франция), в мире
Рамалла, Россия, По (Франция), В мире
Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина в Газе

Дипмиссия в Рамалле подтвердила гибель россиянина при израильских ударах по Газе

© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов в городе Газа
Дым поднимается после израильских авиаударов в городе Газа - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Российская дипмиссия в Палестине подтверждает гибель гражданина РФ, а также его жены и сына в результате израильских ночных авиаударов по сектору Газы, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства Алия Зарипова.
"Представительство РФ в Палестине с прискорбием подтверждает гибель российского гражданина сегодня в секторе Газы. Его звали Джамаль Хасван, 1970 года рождения. Также погибли его жена и старший сын. Гражданства России у обоих не было. Однако вопрос с получением гражданства сына находился на рассмотрении", - сообщила она.
По ее словам, у погибшего остались сиротами двое детей - мальчик и девочка, недавно принятые в гражданство РФ.
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