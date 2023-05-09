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Путин поздравил с десятилетием телеканал "История" - РИА Новости, 09.05.2023
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13:10 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/putin-1870612608.html
Путин поздравил с десятилетием телеканал "История"
Путин поздравил с десятилетием телеканал "История" - РИА Новости, 09.05.2023
Путин поздравил с десятилетием телеканал "История"
Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием создания телеканал "История", отметив его плодотворную образовательную и просветительскую деятельность, а... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:10
2023-05-09T13:10
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием создания телеканал "История", отметив его плодотворную образовательную и просветительскую деятельность, а также верность идеалам патриотизма и борьбу с попытками фальсификации истории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 10-летием создания телеканала "История", который объединил и миллионы зрителей, и яркий коллектив журналистов, ученых, публицистов, краеведов... Особо отмечу вашу плодотворную образовательную, просветительскую деятельность, неизменную верность идеалам патриотизма и гражданственности, принципиальную, непримиримую борьбу с любыми попытками фальсификации истории", - говорится в телеграмме. Президент добавил, что создание телеканала стало большим событием, получило широкую поддержку общества. За прошедшие годы телеканал многого добился, сформировал уникальный фонд научно-познавательных передач и фильмов, обрел преданную аудиторию, в том числе среди молодежи. Путин подчеркнул, что свой юбилей телеканал "История" встречает на творческом подъеме, в партнерстве с авторитетными экспертами и исследовательскими центрами, музеями и архивами, ведущими общественными и профессиональными объединениями, претворяет в жизнь содержательные, востребованные проекты. Российский лидер уверен, что и впредь работа канала будет служить сохранению национальной памяти и всегда соответствовать высоким критериям объективного, глубокого исторического знания. Путин поблагодарил коллектив телеканала "История" за талант и энтузиазм, уважение к культуре, традициям и обычаям разных народов, за бережное отношение ко всем периодам нашего прошлого. Кроме того, президент поздравил с великим праздником – Днем Победы и пожелал новых успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870575407.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил с десятилетием телеканал "История"

Путин поздравил с десятилетием телеканал "История", отметив его просветительскую работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием создания телеканал "История", отметив его плодотворную образовательную и просветительскую деятельность, а также верность идеалам патриотизма и борьбу с попытками фальсификации истории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 10-летием создания телеканала "История", который объединил и миллионы зрителей, и яркий коллектив журналистов, ученых, публицистов, краеведов... Особо отмечу вашу плодотворную образовательную, просветительскую деятельность, неизменную верность идеалам патриотизма и гражданственности, принципиальную, непримиримую борьбу с любыми попытками фальсификации истории", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин на трибуне на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Вчера, 10:16
Президент добавил, что создание телеканала стало большим событием, получило широкую поддержку общества. За прошедшие годы телеканал многого добился, сформировал уникальный фонд научно-познавательных передач и фильмов, обрел преданную аудиторию, в том числе среди молодежи.
Путин подчеркнул, что свой юбилей телеканал "История" встречает на творческом подъеме, в партнерстве с авторитетными экспертами и исследовательскими центрами, музеями и архивами, ведущими общественными и профессиональными объединениями, претворяет в жизнь содержательные, востребованные проекты.
Российский лидер уверен, что и впредь работа канала будет служить сохранению национальной памяти и всегда соответствовать высоким критериям объективного, глубокого исторического знания.
Путин поблагодарил коллектив телеканала "История" за талант и энтузиазм, уважение к культуре, традициям и обычаям разных народов, за бережное отношение ко всем периодам нашего прошлого.
Кроме того, президент поздравил с великим праздником – Днем Победы и пожелал новых успехов и всего самого доброго.
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Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы
8 мая, 12:12
 
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