https://ria.ru/20230509/putin-1870580487.html

Путин поприветствовал на параде Победы участников спецоперации

Путин поприветствовал на параде Победы участников спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023

Путин поприветствовал на параде Победы участников спецоперации

В мире нет ничего сильнее единства и любви к Родине, как у россиян, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы в Москве. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:27

2023-05-09T10:27

2023-05-09T11:09

безопасность

россия

москва

владимир путин

день победы

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В мире нет ничего сильнее единства и любви к Родине, как у россиян, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы в Москве."Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надёжнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооружённые силы! За Победу!" - сказал он.Путин также поприветствовал участников СВО, находящихся на параде."Это кадровые военнослужащие и те, кто пополнили ряды Вооружённых сил в ходе частичной мобилизации. Это бойцы луганских и донецких корпусов, многих добровольческих боевых соединений, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств. Приветствую вас, друзья!", - подчеркнул он.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/svo-1870579666.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, москва, владимир путин, день победы, день победы — 2023