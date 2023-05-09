https://ria.ru/20230509/putin-1870580487.html
Путин поприветствовал на параде Победы участников спецоперации
Путин поприветствовал на параде Победы участников спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
Путин поприветствовал на параде Победы участников спецоперации
В мире нет ничего сильнее единства и любви к Родине, как у россиян, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы в Москве. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:27
2023-05-09T10:27
2023-05-09T11:09
безопасность
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москва
владимир путин
день победы
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В мире нет ничего сильнее единства и любви к Родине, как у россиян, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы в Москве."Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надёжнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооружённые силы! За Победу!" - сказал он.Путин также поприветствовал участников СВО, находящихся на параде."Это кадровые военнослужащие и те, кто пополнили ряды Вооружённых сил в ходе частичной мобилизации. Это бойцы луганских и донецких корпусов, многих добровольческих боевых соединений, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств. Приветствую вас, друзья!", - подчеркнул он.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230509/svo-1870579666.html
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безопасность, россия, москва, владимир путин, день победы, день победы — 2023
Безопасность, Россия, Москва, Владимир Путин, День Победы, День Победы — 2023
Путин поприветствовал на параде Победы участников спецоперации
Президент Путин поприветствовал на параде Победы участников спецоперации
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В мире нет ничего сильнее единства и любви к Родине, как у россиян, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы в Москве.
"Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надёжнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооружённые силы! За Победу!" - сказал он.
Путин заявил, что страна гордится участниками спецоперации
Путин также поприветствовал участников СВО, находящихся на параде.
"Это кадровые военнослужащие и те, кто пополнили ряды Вооружённых сил в ходе частичной мобилизации. Это бойцы луганских и донецких корпусов, многих добровольческих боевых соединений, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств. Приветствую вас, друзья!", - подчеркнул он.
Россия хочет видеть будущее мирным и стабильным, заявил Путин