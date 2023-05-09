https://ria.ru/20230509/putin-1870575804.html
Против России развязана война, заявил Путин
Против России развязана война, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2023
Против России развязана война, заявил Путин
Против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою безопасность, заявил... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:17
2023-05-09T10:17
2023-05-09T11:50
россия
день победы
день победы — 2023
донбасс
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870597427_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_446d829774cbc111e5fa88ad2a87aea0.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин."Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", - сказал Путин на параде Победы.Он добавил, что для России нет недружественных и враждебных народов "ни на Западе, ни на Востоке".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230509/putin-1870577122.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870597427_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7b43d782cd128371988d22134015014f.jpg
Выступление Владимира Путина на Параде Победы
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, указал на действия Запада и поблагодарил участников спецоперации в Донбассе. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
2023-05-09T10:17
true
PT9M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день победы, день победы — 2023, донбасс, владимир путин, общество
Россия, День Победы, День Победы — 2023, Донбасс, Владимир Путин, Общество
Против России развязана война, заявил Путин
Путин: против России вновь развязана война, но страна сможет обеспечить свою безопасность