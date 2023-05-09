https://ria.ru/20230509/putin-1870575804.html

Против России развязана война, заявил Путин

Против России развязана война, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2023

Против России развязана война, заявил Путин

Против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою безопасность, заявил... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:17

2023-05-09T10:17

2023-05-09T11:50

россия

день победы

день победы — 2023

донбасс

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870597427_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_446d829774cbc111e5fa88ad2a87aea0.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин."Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", - сказал Путин на параде Победы.Он добавил, что для России нет недружественных и враждебных народов "ни на Западе, ни на Востоке".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/putin-1870577122.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Владимира Путина на Параде Победы Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, указал на действия Запада и поблагодарил участников спецоперации в Донбассе. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. 2023-05-09T10:17 true PT9M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, день победы, день победы — 2023, донбасс, владимир путин, общество