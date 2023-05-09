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Против России развязана война, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2023
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10:17 09.05.2023 (обновлено: 11:50 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/putin-1870575804.html
Против России развязана война, заявил Путин
Против России развязана война, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2023
Против России развязана война, заявил Путин
Против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою безопасность, заявил... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:17
2023-05-09T11:50
россия
день победы
день победы — 2023
донбасс
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин."Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", - сказал Путин на параде Победы.Он добавил, что для России нет недружественных и враждебных народов "ни на Западе, ни на Востоке".Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Выступление Владимира Путина на Параде Победы
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, указал на действия Запада и поблагодарил участников спецоперации в Донбассе. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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россия, день победы, день победы — 2023, донбасс, владимир путин, общество
Россия, День Победы, День Победы — 2023, Донбасс, Владимир Путин, Общество
Против России развязана война, заявил Путин

Путин: против России вновь развязана война, но страна сможет обеспечить свою безопасность

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", - сказал Путин на параде Победы.
Он добавил, что для России нет недружественных и враждебных народов "ни на Западе, ни на Востоке".
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Запад провоцирует конфликты и перевороты, заявил Путин
Вчера, 10:20
 
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