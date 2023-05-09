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На Украине будут заочно судить 59 депутатов Госдумы за признание ДНР и ЛНР

На Украине будут заочно судить 59 депутатов Госдумы за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.05.2023

На Украине будут заочно судить 59 депутатов Госдумы за признание ДНР и ЛНР

Офис генпрокурора Украины сообщил, что еще 59 депутатов Госдумы РФ будут заочно судить на Украине за признание независимости ДНР и ЛНР. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:18

2023-05-09T17:18

2023-05-09T17:18

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что еще 59 депутатов Госдумы РФ будут заочно судить на Украине за признание независимости ДНР и ЛНР. Офис генпрокурора 10 апреля сообщил, что в суд направлено дело против 56 депутатов Госдумы за признание независимости ДНР и ЛНР. В конце марта ведомство сообщало, что 20 депутатов Госдумы заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "посягательство на территориальную целостность Украины". "Прокуроры Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении 59 депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за признание... ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По информации ведомства, дело против них заведено по статье "посягательство на территориальную целостность Украины". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. "Следствием установлено, что в феврале 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Помимо этого, 22 февраля они проголосовали за ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", - пояснили в офисе генпрокурора. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230506/melnik-1870214712.html

https://ria.ru/20230505/himars-1870079204.html

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в мире, луганская народная республика, госдума рф, россия, украина, донецкая народная республика