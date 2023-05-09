Губернатор Нижегородской области сообщил о продолжении работы с Прилепиным
Глава Нижегородской области Никитин сообщил о продолжении совместных проектов с Прилепиным
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что работа, которую писатель Захар Прилепин ведет Нижегородской области, очень важна и все задуманные совместные проекты будут продолжены.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Прилепин был ранен, его прооперировали в нижегородской больнице, сейчас его состояние стабильное, идет процесс выздоровления. Его пресс-служба также сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
«
"Главное сейчас то, что Захар бодр, включился в работу. Мы сейчас даже с ним пообсуждали рабочие вопросы - взаимодействие по Нижегородской области, в том числе открытие нашего культурного центра "Традиции", который мы вместе реализуем здесь. Уверен, что все вместе получится, и еще раз желаю ему скорейшего выздоровления и всех, конечно, с днем Великой Победы", - сказал Никитин в эфире "Россия 24".
Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде готовится к открытию культурно-патриотический центр "Пешков" - региональное подразделение центра "Традиция". В центре будет развернута образовательная программа с семинарами и мастер-классами, выставками и концертами. Три основных направления работы центра – литература, изобразительное искусство и музыка, все с патриотическим уклоном.