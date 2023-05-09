https://ria.ru/20230509/prilepin-1870643726.html

Губернатор Нижегородской области сообщил о продолжении работы с Прилепиным

Губернатор Нижегородской области сообщил о продолжении работы с Прилепиным - РИА Новости, 09.05.2023

Губернатор Нижегородской области сообщил о продолжении работы с Прилепиным

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что работа, которую писатель Захар Прилепин ведет Нижегородской области, очень важна и все задуманные... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:02

2023-05-09T17:02

2023-05-09T17:02

захар прилепин

нижегородская область

глеб никитин

подрыв автомобиля захара прилепина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870499036_0:141:3177:1929_1920x0_80_0_0_4201710ee182bec064ce5b98546582dd.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что работа, которую писатель Захар Прилепин ведет Нижегородской области, очень важна и все задуманные совместные проекты будут продолжены. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Прилепин был ранен, его прооперировали в нижегородской больнице, сейчас его состояние стабильное, идет процесс выздоровления. Его пресс-служба также сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде готовится к открытию культурно-патриотический центр "Пешков" - региональное подразделение центра "Традиция". В центре будет развернута образовательная программа с семинарами и мастер-классами, выставками и концертами. Три основных направления работы центра – литература, изобразительное искусство и музыка, все с патриотическим уклоном.

https://ria.ru/20230507/prilepin-1870305666.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

захар прилепин, нижегородская область, глеб никитин, подрыв автомобиля захара прилепина