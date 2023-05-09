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Губернатор Нижегородской области сообщил о продолжении работы с Прилепиным - РИА Новости, 09.05.2023
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17:02 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/prilepin-1870643726.html
Губернатор Нижегородской области сообщил о продолжении работы с Прилепиным
Губернатор Нижегородской области сообщил о продолжении работы с Прилепиным - РИА Новости, 09.05.2023
Губернатор Нижегородской области сообщил о продолжении работы с Прилепиным
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что работа, которую писатель Захар Прилепин ведет Нижегородской области, очень важна и все задуманные... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:02
2023-05-09T17:02
захар прилепин
нижегородская область
глеб никитин
подрыв автомобиля захара прилепина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что работа, которую писатель Захар Прилепин ведет Нижегородской области, очень важна и все задуманные совместные проекты будут продолжены. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Прилепин был ранен, его прооперировали в нижегородской больнице, сейчас его состояние стабильное, идет процесс выздоровления. Его пресс-служба также сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде готовится к открытию культурно-патриотический центр "Пешков" - региональное подразделение центра "Традиция". В центре будет развернута образовательная программа с семинарами и мастер-классами, выставками и концертами. Три основных направления работы центра – литература, изобразительное искусство и музыка, все с патриотическим уклоном.
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захар прилепин, нижегородская область, глеб никитин, подрыв автомобиля захара прилепина
Захар Прилепин, Нижегородская область, Глеб Никитин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Губернатор Нижегородской области сообщил о продолжении работы с Прилепиным

Глава Нижегородской области Никитин сообщил о продолжении совместных проектов с Прилепиным

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что работа, которую писатель Захар Прилепин ведет Нижегородской области, очень важна и все задуманные совместные проекты будут продолжены.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Прилепин был ранен, его прооперировали в нижегородской больнице, сейчас его состояние стабильное, идет процесс выздоровления. Его пресс-служба также сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
«
"Главное сейчас то, что Захар бодр, включился в работу. Мы сейчас даже с ним пообсуждали рабочие вопросы - взаимодействие по Нижегородской области, в том числе открытие нашего культурного центра "Традиции", который мы вместе реализуем здесь. Уверен, что все вместе получится, и еще раз желаю ему скорейшего выздоровления и всех, конечно, с днем Великой Победы", - сказал Никитин в эфире "Россия 24".
Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде готовится к открытию культурно-патриотический центр "Пешков" - региональное подразделение центра "Традиция". В центре будет развернута образовательная программа с семинарами и мастер-классами, выставками и концертами. Три основных направления работы центра – литература, изобразительное искусство и музыка, все с патриотическим уклоном.
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Захар ПрилепинНижегородская областьГлеб НикитинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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