https://ria.ru/20230509/pridnestrove-1870588022.html

Глава Приднестровья возложил венок к Вечному огню на Мемориале славы

Глава Приднестровья возложил венок к Вечному огню на Мемориале славы - РИА Новости, 09.05.2023

Глава Приднестровья возложил венок к Вечному огню на Мемориале славы

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский 9 мая в день 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложил венок к... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:57

2023-05-09T10:57

2023-05-09T11:18

в мире

тирасполь

вадим красносельский

день победы

день победы — 2023

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский 9 мая в день 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложил венок к Вечному огню на Мемориале славы в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости. Представители руководства ПМР и общественных организаций, ветераны и юнармейцы возложили цветы к плитам на братских могилах, на которых высечены имена 1252 советских воинов - освободителей края. Красносельский в своем поздравлении отметил, что сегодняшний день наполнен горечью невосполнимых утрат и чувством огромной гордости за поколение победителей - наших отцов, дедов и прадедов. "Для приднестровцев День Победы – это немеркнущий символ, это связующая нить поколений. Мы помним и всегда будем помнить мужество и отвагу советских людей в борьбе за мир", - подчеркнул приднестровский лидер. Затем глава ПМР принял участие в церемонии поднятия под гимн Советского Союза на площади Суворова знамени Победы. Копия полотна, водруженного в 1945-м над рейхстагом, была передана приднестровцам в мае 2014 года. С тех пор ежегодно 9 мая под звуки советского гимна поднимается в небо символ народного подвига, торжества добра и победы над фашизмом. Праздничные мероприятия пройдут во всех городах и районах республики. Торжественные церемонии возложения цветов состоятся на мемориалах и у памятников защитникам Отечества. По соображением безопасности военный парад в Тирасполе и шествие "Бессмертного полка" в этом году отменены.

https://ria.ru/20230509/pridnestrove-1870576428.html

https://ria.ru/20230505/veterany-1869909042.html

тирасполь

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Дарья Буймова

в мире, тирасполь, вадим красносельский, день победы, день победы — 2023