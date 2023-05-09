https://ria.ru/20230509/pridnestrove-1870576428.html

В Приднестровье прокомментировали сообщения о возможных провокациях Киева

В Приднестровье прокомментировали сообщения о возможных провокациях Киева - РИА Новости, 09.05.2023

В Приднестровье прокомментировали сообщения о возможных провокациях Киева

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил во вторник, что правоохранительные органы находятся на боевом посту,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:20

2023-05-09T10:20

2023-05-09T10:51

в мире

вадим красносельский

украина

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил во вторник, что правоохранительные органы находятся на боевом посту, чтобы предотвратить теракты и возможные провокации со стороны Украины."Наши правоохранительные структуры на боевом посту. Они отслеживают, обладают оперативной информацией, обладают техническими возможностями для того, чтобы предотвратить возможные теракты и провокации. Тем не менее надо быть бдительными в любом случае и беречь себя и своих близких", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных провокациях со стороны украинской группировки на границе с ПМР.Глава ПМР также отметил, что ситуация вокруг Приднестровья "напряженная, тяжёлая". "Здесь можно опасаться в большей степени различных провокаций", - отметил он.Ранее источник RT сообщил, что Украина перебросила тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Также, по данным источника, с 9 по 15 мая одна группировка украинских военных планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск.Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.

https://ria.ru/20230508/mirotvortsy-1870444111.html

https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870411527.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вадим красносельский, украина