https://ria.ru/20230509/pridnestrove-1870576428.html
В Приднестровье прокомментировали сообщения о возможных провокациях Киева
В Приднестровье прокомментировали сообщения о возможных провокациях Киева - РИА Новости, 09.05.2023
В Приднестровье прокомментировали сообщения о возможных провокациях Киева
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил во вторник, что правоохранительные органы находятся на боевом посту,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:20
2023-05-09T10:20
2023-05-09T10:51
в мире
вадим красносельский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403909ee157664c7be59b1ed3a1792ef.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил во вторник, что правоохранительные органы находятся на боевом посту, чтобы предотвратить теракты и возможные провокации со стороны Украины."Наши правоохранительные структуры на боевом посту. Они отслеживают, обладают оперативной информацией, обладают техническими возможностями для того, чтобы предотвратить возможные теракты и провокации. Тем не менее надо быть бдительными в любом случае и беречь себя и своих близких", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных провокациях со стороны украинской группировки на границе с ПМР.Глава ПМР также отметил, что ситуация вокруг Приднестровья "напряженная, тяжёлая". "Здесь можно опасаться в большей степени различных провокаций", - отметил он.Ранее источник RT сообщил, что Украина перебросила тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Также, по данным источника, с 9 по 15 мая одна группировка украинских военных планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск.Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
https://ria.ru/20230508/mirotvortsy-1870444111.html
https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870411527.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_fc2bd5b542c6de5a721a082f87b23922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вадим красносельский, украина
В мире, Вадим Красносельский, Украина
В Приднестровье прокомментировали сообщения о возможных провокациях Киева
Лидер Приднестровья Красносельский: правоохранительные органы готовы предотвратить теракты
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил во вторник, что правоохранительные органы находятся на боевом посту, чтобы предотвратить теракты и возможные провокации со стороны Украины.
"Наши правоохранительные структуры на боевом посту. Они отслеживают, обладают оперативной информацией, обладают техническими возможностями для того, чтобы предотвратить возможные теракты и провокации. Тем не менее надо быть бдительными в любом случае и беречь себя и своих близких", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных провокациях со стороны украинской группировки на границе с ПМР.
Глава ПМР также отметил, что ситуация вокруг Приднестровья "напряженная, тяжёлая". "Здесь можно опасаться в большей степени различных провокаций", - отметил он.
Ранее источник RT сообщил, что Украина перебросила тысячи военных в Одесскую область
для подготовки провокации против Приднестровья. Также, по данным источника, с 9 по 15 мая одна группировка украинских военных планирует выдвинуться в направлении Тирасполя
, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск.
В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.
Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ
14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев
. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
Представитель ПМР указал на разницу конфликтов в Донбассе и Приднестровье