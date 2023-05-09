https://ria.ru/20230509/pozhary-1870628496.html

Семьи погибших при пожарах в Курганской области получат по миллиону рублей

Семьи погибших при пожарах в Курганской области получат по миллиону рублей - РИА Новости, 09.05.2023

Семьи погибших при пожарах в Курганской области получат по миллиону рублей

Семьи погибших при пожарах в Курганской области, которые произошли 27 апреля и 7 мая, получат выплаты в размере 1 миллиона рублей, сообщила во вторник... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:54

2023-05-09T14:54

2023-05-09T14:54

происшествия

курганская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870445380_0:194:3112:1944_1920x0_80_0_0_d073b024513caadb0cd230ad13984522.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая – РИА Новости. Семьи погибших при пожарах в Курганской области, которые произошли 27 апреля и 7 мая, получат выплаты в размере 1 миллиона рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. "Семьи погибших в пожарах в результате ЧС 27 апреля и 7 мая получат выплату по 1 миллиону рублей, сообщил заместитель губернатора Константин Ермаков. Такое решение принял областной штаб комиссии по ЧС", - говорится в сообщении. Выплаты начнутся в течение ближайших дней, уточняется в сообщении. Как сообщало СУСК, 7 мая в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, повлекшие, по предварительным данным, значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. В результате пожара погибли 3 человека, точное количество погибших устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Кроме того, 27 апреля при пожаре погибла пожилая женщина.

https://ria.ru/20230509/pozhar-1870623166.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, курганская область