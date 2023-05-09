Семьи погибших при пожарах в Курганской области получат по миллиону рублей
Семьи погибших при пожарах в Курганской области в апреле и мае получат по миллиону рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЖительница деревни Юлдус на месте происшествия после природного пожара в Курганской области
Жительница деревни Юлдус на месте происшествия после природного пожара в Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая – РИА Новости. Семьи погибших при пожарах в Курганской области, которые произошли 27 апреля и 7 мая, получат выплаты в размере 1 миллиона рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
"Семьи погибших в пожарах в результате ЧС 27 апреля и 7 мая получат выплату по 1 миллиону рублей, сообщил заместитель губернатора Константин Ермаков. Такое решение принял областной штаб комиссии по ЧС", - говорится в сообщении.
Выплаты начнутся в течение ближайших дней, уточняется в сообщении.
Как сообщало СУСК, 7 мая в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, повлекшие, по предварительным данным, значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. В результате пожара погибли 3 человека, точное количество погибших устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Кроме того, 27 апреля при пожаре погибла пожилая женщина.