https://ria.ru/20230509/pozhar-1870644292.html

Часть зарплат правительства Курганской области пойдет на нужды погорельцев

Часть зарплат правительства Курганской области пойдет на нужды погорельцев - РИА Новости, 09.05.2023

Часть зарплат правительства Курганской области пойдет на нужды погорельцев

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что часть заработной платы сотрудников правительства региона пойдут на нужды пострадавших при пожарах. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:04

2023-05-09T17:04

2023-05-09T17:04

происшествия

курганская область

россия

вадим шумков

природные пожары в россии

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что часть заработной платы сотрудников правительства региона пойдут на нужды пострадавших при пожарах. "Приняли решение передать часть заработной платы сотрудников правительства на нужды погорельцев. То же самое порекомендовали сделать сотрудникам администраций муниципальных органов власти. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает", - написал Шумков в телеграм-канале. Он отметил, что денежные средства можно перечислить на реквизиты "Российского детского фонда". Как сообщало СУСК, 7 мая в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, повлекшие, по предварительным данным, значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. В результате пожара погибли 3 человека, точное количество погибших устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Кроме того, 27 апреля при пожаре погибла пожилая женщина.

https://ria.ru/20230509/pozhary-1870628496.html

курганская область

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, россия, вадим шумков, природные пожары в россии