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Часть зарплат правительства Курганской области пойдет на нужды погорельцев - РИА Новости, 09.05.2023
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17:04 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pozhar-1870644292.html
Часть зарплат правительства Курганской области пойдет на нужды погорельцев
Часть зарплат правительства Курганской области пойдет на нужды погорельцев - РИА Новости, 09.05.2023
Часть зарплат правительства Курганской области пойдет на нужды погорельцев
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что часть заработной платы сотрудников правительства региона пойдут на нужды пострадавших при пожарах. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:04
2023-05-09T17:04
происшествия
курганская область
россия
вадим шумков
природные пожары в россии
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что часть заработной платы сотрудников правительства региона пойдут на нужды пострадавших при пожарах. "Приняли решение передать часть заработной платы сотрудников правительства на нужды погорельцев. То же самое порекомендовали сделать сотрудникам администраций муниципальных органов власти. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает", - написал Шумков в телеграм-канале. Он отметил, что денежные средства можно перечислить на реквизиты "Российского детского фонда". Как сообщало СУСК, 7 мая в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, повлекшие, по предварительным данным, значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. В результате пожара погибли 3 человека, точное количество погибших устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Кроме того, 27 апреля при пожаре погибла пожилая женщина.
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происшествия, курганская область, россия, вадим шумков, природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Природные пожары в России
Часть зарплат правительства Курганской области пойдет на нужды погорельцев

Губернатор Шумков: часть зарплат курганского правительства пойдет на нужды погорельцев

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоследствия природного пожара в Курганской области
Последствия природного пожара в Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Последствия природного пожара в Курганской области
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что часть заработной платы сотрудников правительства региона пойдут на нужды пострадавших при пожарах.
"Приняли решение передать часть заработной платы сотрудников правительства на нужды погорельцев. То же самое порекомендовали сделать сотрудникам администраций муниципальных органов власти. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает", - написал Шумков в телеграм-канале.
Он отметил, что денежные средства можно перечислить на реквизиты "Российского детского фонда".
Как сообщало СУСК, 7 мая в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, повлекшие, по предварительным данным, значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. В результате пожара погибли 3 человека, точное количество погибших устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Кроме того, 27 апреля при пожаре погибла пожилая женщина.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияВадим ШумковПриродные пожары в России
 
 
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