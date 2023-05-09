https://ria.ru/20230509/pozhar-1870623166.html

В Приморье ликвидировали открытое горение на складе

В Приморье ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 09.05.2023

В Приморье ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение ликвидировано на складе в Уссурийске в Приморском крае, сообщает во вторник региональный главк МЧС. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:19

2023-05-09T14:19

2023-05-09T14:19

происшествия

уссурийск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе в Уссурийске в Приморском крае, сообщает во вторник региональный главк МЧС. Ранее сообщалось о возгорании на складе на улице Толстого в Уссурийске, на момент прибытия пожарных он горел, предварительно, на двух тысячах квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщало ГУМЧС региона. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что пожар произошел на территории, прилегающей к рынку, на место пожара выехал городской прокурор, также дежурит машина "скорой". Пожар был локализован в 17.54 (10.54 мск), для ликвидации дополнительно привлекли пожарный поезд. "В 20:13 (13:13 мск) открытое горение ликвидировано на площади около двух тысяч квадратных метров. Проводится разборка и проливка места пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230509/pozhar-1870620644.html

уссурийск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уссурийск, приморский край