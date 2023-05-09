https://ria.ru/20230509/pozhar-1870623166.html
В Приморье ликвидировали открытое горение на складе
В Приморье ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 09.05.2023
В Приморье ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение ликвидировано на складе в Уссурийске в Приморском крае, сообщает во вторник региональный главк МЧС. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:19
2023-05-09T14:19
2023-05-09T14:19
происшествия
уссурийск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе в Уссурийске в Приморском крае, сообщает во вторник региональный главк МЧС. Ранее сообщалось о возгорании на складе на улице Толстого в Уссурийске, на момент прибытия пожарных он горел, предварительно, на двух тысячах квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщало ГУМЧС региона. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что пожар произошел на территории, прилегающей к рынку, на место пожара выехал городской прокурор, также дежурит машина "скорой". Пожар был локализован в 17.54 (10.54 мск), для ликвидации дополнительно привлекли пожарный поезд. "В 20:13 (13:13 мск) открытое горение ликвидировано на площади около двух тысяч квадратных метров. Проводится разборка и проливка места пожара", - говорится в сообщении.
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уссурийск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уссурийск, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Приморский край
В Приморье ликвидировали открытое горение на складе
В приморском Уссурийске ликвидировали открытое горение на складе
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе в Уссурийске в Приморском крае, сообщает во вторник региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании на складе на улице Толстого в Уссурийске, на момент прибытия пожарных он горел, предварительно, на двух тысячах квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщало ГУМЧС региона.
В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что пожар произошел на территории, прилегающей к рынку, на место пожара выехал городской прокурор, также дежурит машина "скорой". Пожар был локализован в 17.54 (10.54 мск), для ликвидации дополнительно привлекли пожарный поезд.
"В 20:13 (13:13 мск) открытое горение ликвидировано на площади около двух тысяч квадратных метров. Проводится разборка и проливка места пожара", - говорится в сообщении.
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