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В Курганской области установили 46 виновников крупных пожаров
В Курганской области установили 46 виновников крупных пожаров - РИА Новости, 09.05.2023
В Курганской области установили 46 виновников крупных пожаров
Установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров в Курганской области, в отношении поджигателей возбуждено 7 уголовных дел, сообщил во вторник пресс-центр... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:05
2023-05-09T14:05
2023-05-09T15:06
происшествия
курганская область
природные пожары в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая – РИА Новости. Установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров в Курганской области, в отношении поджигателей возбуждено 7 уголовных дел, сообщил во вторник пресс-центр ГУМЧС России по региону."В Зауралье установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров, в отношении поджигателей возбуждено 7 уголовных дел", - говорится в сообщении.Среди поджигателей есть дети, уточняется в сообщении. По результатам рассмотрения вынесены 24 штрафа на сумму 235 тысяч рублей и одно предупреждение.В Зауралье в выходные и праздничные дни сотрудники МЧС проводят ряд профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию пожарной обстановки. Нарушителей особого противопожарного режима выявляют и привлекают к ответственности ежедневно, добавляется в сообщении. Всего, по данным пресс-центра, с начала введения в регионе особого противопожарного режима сотрудниками областного чрезвычайного ведомства проведено 900 рейдов в населенных пунктах и садоводствах региона, в рамках которых проинструктировано почти 16 тысяч человек, выдано более 12 тысяч памяток на противопожарную тематику.В ходе рейдов сотрудниками ГУ МЧС России по области также составлено 656 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 84 за сжигание сухой растительности и мусора в отношении граждан, 570 за отсутствие очистки территорий.Как сообщало СУСК, 7 мая в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, повлекшие, по предварительным данным, значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность).
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870516914.html
курганская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Природные пожары в России
В Курганской области установили 46 виновников крупных пожаров
ГУМЧС: В Курганской области установили 46 виновников крупных ландшафтных пожаров
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая – РИА Новости.
Установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров в Курганской области, в отношении поджигателей возбуждено 7 уголовных дел, сообщил
во вторник пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"В Зауралье установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров, в отношении поджигателей возбуждено 7 уголовных дел", - говорится в сообщении.
Среди поджигателей есть дети, уточняется в сообщении. По результатам рассмотрения вынесены 24 штрафа на сумму 235 тысяч рублей и одно предупреждение.
В Зауралье в выходные и праздничные дни сотрудники МЧС проводят ряд профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию пожарной обстановки. Нарушителей особого противопожарного режима выявляют и привлекают к ответственности ежедневно, добавляется в сообщении. Всего, по данным пресс-центра, с начала введения в регионе особого противопожарного режима сотрудниками областного чрезвычайного ведомства проведено 900 рейдов в населенных пунктах и садоводствах региона, в рамках которых проинструктировано почти 16 тысяч человек, выдано более 12 тысяч памяток на противопожарную тематику.
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В ходе рейдов сотрудниками ГУ МЧС России по области также составлено 656 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 84 за сжигание сухой растительности и мусора в отношении граждан, 570 за отсутствие очистки территорий.
Как сообщало СУСК, 7 мая в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, повлекшие, по предварительным данным, значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность).