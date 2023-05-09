https://ria.ru/20230509/pozhar-1870620644.html

В Курганской области установили 46 виновников крупных пожаров

В Курганской области установили 46 виновников крупных пожаров - РИА Новости, 09.05.2023

В Курганской области установили 46 виновников крупных пожаров

Установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров в Курганской области, в отношении поджигателей возбуждено 7 уголовных дел, сообщил во вторник пресс-центр... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:05

2023-05-09T14:05

2023-05-09T15:06

происшествия

курганская область

природные пожары в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая – РИА Новости. Установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров в Курганской области, в отношении поджигателей возбуждено 7 уголовных дел, сообщил во вторник пресс-центр ГУМЧС России по региону."В Зауралье установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров, в отношении поджигателей возбуждено 7 уголовных дел", - говорится в сообщении.Среди поджигателей есть дети, уточняется в сообщении. По результатам рассмотрения вынесены 24 штрафа на сумму 235 тысяч рублей и одно предупреждение.В Зауралье в выходные и праздничные дни сотрудники МЧС проводят ряд профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию пожарной обстановки. Нарушителей особого противопожарного режима выявляют и привлекают к ответственности ежедневно, добавляется в сообщении. Всего, по данным пресс-центра, с начала введения в регионе особого противопожарного режима сотрудниками областного чрезвычайного ведомства проведено 900 рейдов в населенных пунктах и садоводствах региона, в рамках которых проинструктировано почти 16 тысяч человек, выдано более 12 тысяч памяток на противопожарную тематику.В ходе рейдов сотрудниками ГУ МЧС России по области также составлено 656 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 84 за сжигание сухой растительности и мусора в отношении граждан, 570 за отсутствие очистки территорий.Как сообщало СУСК, 7 мая в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, повлекшие, по предварительным данным, значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность).

https://ria.ru/20230508/pozhary-1870516914.html

курганская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, природные пожары в россии