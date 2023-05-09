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В Приморье загорелся склад на площади в две тысячи квадратных метров - РИА Новости, 09.05.2023
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12:12 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pozhar-1870602519.html
В Приморье загорелся склад на площади в две тысячи квадратных метров
В Приморье загорелся склад на площади в две тысячи квадратных метров - РИА Новости, 09.05.2023
В Приморье загорелся склад на площади в две тысячи квадратных метров
Склад горит в Уссурийске Приморского края на площади около двух тысяч квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:12
2023-05-09T12:12
происшествия
уссурийск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Склад горит в Уссурийске Приморского края на площади около двух тысяч квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. По данным спасателей, сообщение о возгорании в здании склада на улице Толстого в Уссурийске поступило в 15.14 (8.14 мск), через семь минут на месте работали огнеборцы. "На момент прибытия пожарных склад горел изнутри. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар тушат 40 человек и 12 единиц техники. Как уточнил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края, пожар произошел "на территории, прилегающей к китайскому рынку" по улице Льва Толстого 17 "а" в Уссурийске. "На место пожара выехал Уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш, на месте находится дежурная машина "скорой", тушение продолжается", - сообщил представитель надзорного ведомства региона.
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870516914.html
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происшествия, уссурийск, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Приморский край
В Приморье загорелся склад на площади в две тысячи квадратных метров

В приморском Уссурийске загорелся склад на площади в две тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Склад горит в Уссурийске Приморского края на площади около двух тысяч квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
По данным спасателей, сообщение о возгорании в здании склада на улице Толстого в Уссурийске поступило в 15.14 (8.14 мск), через семь минут на месте работали огнеборцы.
"На момент прибытия пожарных склад горел изнутри. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар тушат 40 человек и 12 единиц техники.
Как уточнил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края, пожар произошел "на территории, прилегающей к китайскому рынку" по улице Льва Толстого 17 "а" в Уссурийске. "На место пожара выехал Уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш, на месте находится дежурная машина "скорой", тушение продолжается", - сообщил представитель надзорного ведомства региона.
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ПроисшествияУссурийскПриморский край
 
 
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