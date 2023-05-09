https://ria.ru/20230509/pozhar-1870601633.html
Куренков прокомментировал ситуацию с пожарами в Курганской области
Куренков прокомментировал ситуацию с пожарами в Курганской области - РИА Новости, 09.05.2023
Куренков прокомментировал ситуацию с пожарами в Курганской области
Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил мнение, что сегодня удастся справиться с природными пожарами в Курганской области. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:06
2023-05-09T12:06
2023-05-09T12:14
курганская область
природные пожары в россии
александр куренков
происшествия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил мнение, что сегодня удастся справиться с природными пожарами в Курганской области."Думаю, что сегодня мы справимся с этим", - заявил Куренков в эфире телеканала "Россия-1". Он отметил, что "там работает наземная группировка, есть добровольцы", напомнил, что также задействована авиация.Что касается лесничеств и Рослесхоза, то, по словам главы МЧС, "нельзя сказать, что они не работают". "Все работают, все бьются", - подчеркнул он.В понедельник глава МЧС РФ прилетел с оперативной группой в Курганскую область, где был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Ведомство накануне сообщило, что угроза населенным пунктам от природных пожаров в области снята, удалось отстоять от огня более 10 тысяч жилых домов в шести населенных пунктах.
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870502800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, природные пожары в россии, александр куренков, происшествия
Курганская область, Природные пожары в России, Александр Куренков, Происшествия
Куренков прокомментировал ситуацию с пожарами в Курганской области
Куренков: природные пожары в Курганской области тушат наземная группировка и авиация
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил мнение, что сегодня удастся справиться с природными пожарами в Курганской области.
"Думаю, что сегодня мы справимся с этим", - заявил Куренков в эфире телеканала "Россия-1". Он отметил, что "там работает наземная группировка, есть добровольцы", напомнил, что также задействована авиация.
Что касается лесничеств и Рослесхоза
, то, по словам главы МЧС, "нельзя сказать, что они не работают". "Все работают, все бьются", - подчеркнул он.
В понедельник глава МЧС РФ прилетел с оперативной группой в Курганскую область, где был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Ведомство накануне сообщило, что угроза населенным пунктам от природных пожаров в области снята, удалось отстоять от огня более 10 тысяч жилых домов в шести населенных пунктах.
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