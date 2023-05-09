https://ria.ru/20230509/pozhar-1870601633.html

Куренков прокомментировал ситуацию с пожарами в Курганской области

Куренков прокомментировал ситуацию с пожарами в Курганской области - РИА Новости, 09.05.2023

Куренков прокомментировал ситуацию с пожарами в Курганской области

Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил мнение, что сегодня удастся справиться с природными пожарами в Курганской области. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:06

2023-05-09T12:06

2023-05-09T12:14

курганская область

природные пожары в россии

александр куренков

происшествия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил мнение, что сегодня удастся справиться с природными пожарами в Курганской области."Думаю, что сегодня мы справимся с этим", - заявил Куренков в эфире телеканала "Россия-1". Он отметил, что "там работает наземная группировка, есть добровольцы", напомнил, что также задействована авиация.Что касается лесничеств и Рослесхоза, то, по словам главы МЧС, "нельзя сказать, что они не работают". "Все работают, все бьются", - подчеркнул он.В понедельник глава МЧС РФ прилетел с оперативной группой в Курганскую область, где был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Ведомство накануне сообщило, что угроза населенным пунктам от природных пожаров в области снята, удалось отстоять от огня более 10 тысяч жилых домов в шести населенных пунктах.

https://ria.ru/20230508/pozhary-1870502800.html

курганская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, природные пожары в россии, александр куренков, происшествия