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Куренков прокомментировал ситуацию с пожарами в Курганской области - РИА Новости, 09.05.2023
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12:06 09.05.2023 (обновлено: 12:14 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/pozhar-1870601633.html
Куренков прокомментировал ситуацию с пожарами в Курганской области
Куренков прокомментировал ситуацию с пожарами в Курганской области - РИА Новости, 09.05.2023
Куренков прокомментировал ситуацию с пожарами в Курганской области
Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил мнение, что сегодня удастся справиться с природными пожарами в Курганской области. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:06
2023-05-09T12:14
курганская область
природные пожары в россии
александр куренков
происшествия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил мнение, что сегодня удастся справиться с природными пожарами в Курганской области."Думаю, что сегодня мы справимся с этим", - заявил Куренков в эфире телеканала "Россия-1". Он отметил, что "там работает наземная группировка, есть добровольцы", напомнил, что также задействована авиация.Что касается лесничеств и Рослесхоза, то, по словам главы МЧС, "нельзя сказать, что они не работают". "Все работают, все бьются", - подчеркнул он.В понедельник глава МЧС РФ прилетел с оперативной группой в Курганскую область, где был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Ведомство накануне сообщило, что угроза населенным пунктам от природных пожаров в области снята, удалось отстоять от огня более 10 тысяч жилых домов в шести населенных пунктах.
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курганская область, природные пожары в россии, александр куренков, происшествия
Курганская область, Природные пожары в России, Александр Куренков, Происшествия
Куренков прокомментировал ситуацию с пожарами в Курганской области

Куренков: природные пожары в Курганской области тушат наземная группировка и авиация

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкГлава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил мнение, что сегодня удастся справиться с природными пожарами в Курганской области.
"Думаю, что сегодня мы справимся с этим", - заявил Куренков в эфире телеканала "Россия-1". Он отметил, что "там работает наземная группировка, есть добровольцы", напомнил, что также задействована авиация.
Что касается лесничеств и Рослесхоза, то, по словам главы МЧС, "нельзя сказать, что они не работают". "Все работают, все бьются", - подчеркнул он.
В понедельник глава МЧС РФ прилетел с оперативной группой в Курганскую область, где был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Ведомство накануне сообщило, что угроза населенным пунктам от природных пожаров в области снята, удалось отстоять от огня более 10 тысяч жилых домов в шести населенных пунктах.
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