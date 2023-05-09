Рейтинг@Mail.ru
Президенты России и Южной Осетии поздравили друг друга с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pozdravlenie-1870646066.html
Президенты России и Южной Осетии поздравили друг друга с Днем Победы
Президенты России и Южной Осетии поздравили друг друга с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Президенты России и Южной Осетии поздравили друг друга с Днем Победы
Президенты Южной Осетии и России Алан Гаглоев и Владимир Путин поздравили друг друга с Днём Победы Красной Армии и советского народа над фашизмом, сообщает... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:24
2023-05-09T17:24
южная осетия
россия
владимир путин
алан гаглоев
день победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858442929_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_cf46bcb6d2b1ce4c73ff91e7b75b8f8a.jpg
ЦХИНВАЛ, 9 мая – РИА Новости. Президенты Южной Осетии и России Алан Гаглоев и Владимир Путин поздравили друг друга с Днём Победы Красной Армии и советского народа над фашизмом, сообщает пресс-служба главы республики. "Состоялся телефонный разговор президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Алан Гаглоев поздравил Владимира Путина от себя лично и от имени всего народа Южной Осетии с Днем Победы Красной Армии и советского народа над фашизмом", - говорится в сообщении. В свою очередь, Путин отметил, что День Победы является общим праздником и каждый должен помнить и праздновать этот великий день.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870505350.html
южная осетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858442929_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_3252ca3548cb2e6ebea02a63c8ebdc90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная осетия, россия, владимир путин, алан гаглоев, день победы, день победы — 2023
Южная Осетия, Россия, Владимир Путин, Алан Гаглоев, День Победы, День Победы — 2023
Президенты России и Южной Осетии поздравили друг друга с Днем Победы

Президенты России и Южной Осетии поздравили друг друга с Днем Победы по телефону

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Президент России Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 9 мая – РИА Новости. Президенты Южной Осетии и России Алан Гаглоев и Владимир Путин поздравили друг друга с Днём Победы Красной Армии и советского народа над фашизмом, сообщает пресс-служба главы республики.
"Состоялся телефонный разговор президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Алан Гаглоев поздравил Владимира Путина от себя лично и от имени всего народа Южной Осетии с Днем Победы Красной Армии и советского народа над фашизмом", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Путин отметил, что День Победы является общим праздником и каждый должен помнить и праздновать этот великий день.
Церемония перезахоронения останков красноармейцев времен Великой Отечественной войны в деревне Мокрое Московской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
"Рус, сдавайся": старые песни о том, как украсть нашу победу
Вчера, 08:00
 
Южная ОсетияРоссияВладимир ПутинАлан ГаглоевДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала