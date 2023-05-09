https://ria.ru/20230509/pozdravlenie-1870646066.html
Президенты России и Южной Осетии поздравили друг друга с Днем Победы
Президенты России и Южной Осетии поздравили друг друга с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Президенты России и Южной Осетии поздравили друг друга с Днем Победы
Президенты Южной Осетии и России Алан Гаглоев и Владимир Путин поздравили друг друга с Днём Победы Красной Армии и советского народа над фашизмом, сообщает... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:24
2023-05-09T17:24
2023-05-09T17:24
южная осетия
россия
владимир путин
алан гаглоев
день победы
день победы — 2023
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ЦХИНВАЛ, 9 мая – РИА Новости. Президенты Южной Осетии и России Алан Гаглоев и Владимир Путин поздравили друг друга с Днём Победы Красной Армии и советского народа над фашизмом, сообщает пресс-служба главы республики. "Состоялся телефонный разговор президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Алан Гаглоев поздравил Владимира Путина от себя лично и от имени всего народа Южной Осетии с Днем Победы Красной Армии и советского народа над фашизмом", - говорится в сообщении. В свою очередь, Путин отметил, что День Победы является общим праздником и каждый должен помнить и праздновать этот великий день.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870505350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, россия, владимир путин, алан гаглоев, день победы, день победы — 2023
Южная Осетия, Россия, Владимир Путин, Алан Гаглоев, День Победы, День Победы — 2023
Президенты России и Южной Осетии поздравили друг друга с Днем Победы
Президенты России и Южной Осетии поздравили друг друга с Днем Победы по телефону
ЦХИНВАЛ, 9 мая – РИА Новости. Президенты Южной Осетии и России Алан Гаглоев и Владимир Путин поздравили друг друга с Днём Победы Красной Армии и советского народа над фашизмом, сообщает пресс-служба главы республики.
"Состоялся телефонный разговор президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Алан Гаглоев поздравил Владимира Путина от себя лично и от имени всего народа Южной Осетии с Днем Победы Красной Армии и советского народа над фашизмом", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Путин отметил, что День Победы является общим праздником и каждый должен помнить и праздновать этот великий день.
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