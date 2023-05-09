https://ria.ru/20230509/poteri-1870631733.html

ВСУ потеряли около 110 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли около 110 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 09.05.2023

ВСУ потеряли около 110 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:19

2023-05-09T15:19

2023-05-09T15:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. За сутки потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики. "Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО "Град" и две гаубицы Д-30", - уточнили в министерстве

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область