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ВСУ потеряли около 110 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли около 110 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 09.05.2023
ВСУ потеряли около 110 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:19
2023-05-09T15:19
2023-05-09T15:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. За сутки потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики. "Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО "Град" и две гаубицы Д-30", - уточнили в министерстве
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВСУ потеряли около 110 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли около 110 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области
. За сутки потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики.
"Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО "Град" и две гаубицы Д-30", - уточнили в министерстве
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине