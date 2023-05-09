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Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Саратове - РИА Новости, 09.05.2023
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15:41 09.05.2023 (обновлено: 16:10 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/postradavshie-1870634507.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Саратове
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Саратове - РИА Новости, 09.05.2023
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Саратове
Женщина и двое детей, пострадавшие при падении дерева в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, находятся в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:41
2023-05-09T16:10
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Женщина и двое детей, пострадавшие при падении дерева в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин. Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что в городском парке Саратова во вторник на отдыхающих упало дерево, в результате, по предварительным данным, погибли женщина и ребенок, еще одна женщина и двое детей получили травмы. "В городском парке произошло падение дерева на отдыхающих. Пострадали пять человек, в том числе трое детей, из них погибли: один ребенок 9 лет, женщина 80 лет. Дети - девочки - 10 лет и 6 лет доставлены в КБ (клиническую больницу) им. Миротворцева - (состояние) средней степени тяжести. Женщина 42 года, (состояние) средней степени тяжести, доставлена в ГКБ (городскую клиническую больницу) №1", - написал Костин в своем телеграм-канале. Следователи начали проверку по факту падения дерева на отдыхающих в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, сообщает региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, надзорное ведомство также начало проверку, на место выехали прокуроры города и района. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин на видео, опубликованном в его телеграм-канале, отметил, что все трое пострадавших "госпитализированы с незначительными повреждениями", а родственные связи погибшей пожилой женщины устанавливаются.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Саратове

Трое пострадавших при падении дерева в Саратове находятся в среднетяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Женщина и двое детей, пострадавшие при падении дерева в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.
Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что в городском парке Саратова во вторник на отдыхающих упало дерево, в результате, по предварительным данным, погибли женщина и ребенок, еще одна женщина и двое детей получили травмы.
"В городском парке произошло падение дерева на отдыхающих. Пострадали пять человек, в том числе трое детей, из них погибли: один ребенок 9 лет, женщина 80 лет. Дети - девочки - 10 лет и 6 лет доставлены в КБ (клиническую больницу) им. Миротворцева - (состояние) средней степени тяжести. Женщина 42 года, (состояние) средней степени тяжести, доставлена в ГКБ (городскую клиническую больницу) №1", - написал Костин в своем телеграм-канале.
Следователи начали проверку по факту падения дерева на отдыхающих в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, сообщает региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, надзорное ведомство также начало проверку, на место выехали прокуроры города и района.
Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин на видео, опубликованном в его телеграм-канале, отметил, что все трое пострадавших "госпитализированы с незначительными повреждениями", а родственные связи погибшей пожилой женщины устанавливаются.
 
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