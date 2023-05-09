https://ria.ru/20230509/postradavshie-1870634507.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Саратове

Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Саратове - РИА Новости, 09.05.2023

Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Саратове

Женщина и двое детей, пострадавшие при падении дерева в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, находятся в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:41

2023-05-09T15:41

2023-05-09T16:10

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Женщина и двое детей, пострадавшие при падении дерева в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин. Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что в городском парке Саратова во вторник на отдыхающих упало дерево, в результате, по предварительным данным, погибли женщина и ребенок, еще одна женщина и двое детей получили травмы. "В городском парке произошло падение дерева на отдыхающих. Пострадали пять человек, в том числе трое детей, из них погибли: один ребенок 9 лет, женщина 80 лет. Дети - девочки - 10 лет и 6 лет доставлены в КБ (клиническую больницу) им. Миротворцева - (состояние) средней степени тяжести. Женщина 42 года, (состояние) средней степени тяжести, доставлена в ГКБ (городскую клиническую больницу) №1", - написал Костин в своем телеграм-канале. Следователи начали проверку по факту падения дерева на отдыхающих в городском парке культуры и отдыха в центре Саратова, сообщает региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, надзорное ведомство также начало проверку, на место выехали прокуроры города и района. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин на видео, опубликованном в его телеграм-канале, отметил, что все трое пострадавших "госпитализированы с незначительными повреждениями", а родственные связи погибшей пожилой женщины устанавливаются.

https://ria.ru/20230508/karusel-1870518999.html

саратов

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратов