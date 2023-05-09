https://ria.ru/20230509/postradavshaya-1870639829.html

При обстреле Октябрьского в ДНР пострадала женщина

При обстреле Октябрьского в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 09.05.2023

При обстреле Октябрьского в ДНР пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Октябрьское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:24

2023-05-09T16:24

2023-05-09T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

октябрьский

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Октябрьское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле населенного пункта Октябрьское со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

октябрьский

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, октябрьский, донецкая народная республика, сцкк