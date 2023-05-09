https://ria.ru/20230509/postradavshaya-1870639829.html
При обстреле Октябрьского в ДНР пострадала женщина
При обстреле Октябрьского в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 09.05.2023
При обстреле Октябрьского в ДНР пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Октябрьское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:24
2023-05-09T16:24
2023-05-09T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
октябрьский
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Октябрьское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле населенного пункта Октябрьское со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
октябрьский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, октябрьский, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Октябрьский, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Октябрьского в ДНР пострадала женщина
Представительство ДНР: при обстреле Октябрьского украинскими войсками пострадала женщина