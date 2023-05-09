Рейтинг@Mail.ru
США могут объявить о новой помощи Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:59 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/postavki-1870545321.html
США могут объявить о новой помощи Киеву, пишут СМИ
США могут объявить о новой помощи Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2023
США могут объявить о новой помощи Киеву, пишут СМИ
США во вторник могут объявить о новой военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов, сообщает Associated Press. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T04:59
2023-05-09T04:59
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
сергей лавров
дмитрий песков
пентагон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США во вторник могут объявить о новой военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов, сообщает Associated Press. Как передает агентство со ссылкой на неназванные источники, во вторник будет объявлено о предоставлении долговременной военной помощи, которая будет нацелена на укрепление ПВО. "В отличие от американской техники, оружия и боеприпасов, которые отправляются на Украину со складов Пентагона, эти средства планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины", - говорится в сообщении. Помощь будет включать системы ПВО, боеприпасы для них и беспилотники, а также финансирование обслуживания различных систем, говорится в сообщении. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230508/tanki-1870513813.html
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:122:2567:2047_1920x0_80_0_0_0a7f37e89f69d12ff45b7d608bbd1bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, пентагон, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО
США могут объявить о новой помощи Киеву, пишут СМИ

AP: США могут объявить о новой помощи Киеву на 1,2 миллиарда долларов

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США во вторник могут объявить о новой военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов, сообщает Associated Press.
Как передает агентство со ссылкой на неназванные источники, во вторник будет объявлено о предоставлении долговременной военной помощи, которая будет нацелена на укрепление ПВО.
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
США снимут с передаваемых Украине танков секретное оборудование, пишут СМИ
8 мая, 19:53
"В отличие от американской техники, оружия и боеприпасов, которые отправляются на Украину со складов Пентагона, эти средства планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины", - говорится в сообщении.
Помощь будет включать системы ПВО, боеприпасы для них и беспилотники, а также финансирование обслуживания различных систем, говорится в сообщении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Экипаж танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине
7 мая, 13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДмитрий ПесковПентагонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала