"Пощечина предкам". Мельник отчитал посла Украины в ФРГ из-за Дня Победы
Мельник назвал отказ Макеева возложить цветы к советским мемориалам пощечиной предкам
© AP PhotoАндрей Мельник
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев оскорбил память предков, отказавшись возложить цветы к советским мемориалам в Берлине, заявил в интервью RND заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.
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"Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая. Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора", — возмутился он.
По его словам, он семь лет "потом и кровью" трудился в Берлине, а теперь его "наследие топчут ногами".
"Макеев бросил мне перчатку в лицо", — добавил Мельник.
Ранее посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая.
В прошлом году экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник возложил венки к мемориалу советским воинам в Тиргартене, однако вызвал негодование у жителей Берлина.