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"Пощечина предкам". Мельник отчитал посла Украины в ФРГ из-за Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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06:55 09.05.2023 (обновлено: 08:17 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/poschechina-1870550081.html
"Пощечина предкам". Мельник отчитал посла Украины в ФРГ из-за Дня Победы
"Пощечина предкам". Мельник отчитал посла Украины в ФРГ из-за Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
"Пощечина предкам". Мельник отчитал посла Украины в ФРГ из-за Дня Победы
Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев оскорбил память предков, отказавшись возложить цветы к советским мемориалам в Берлине, заявил в интервью RND заместитель... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T06:55
2023-05-09T08:17
в мире
украина
германия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев оскорбил память предков, отказавшись возложить цветы к советским мемориалам в Берлине, заявил в интервью RND заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.По его словам, он семь лет "потом и кровью" трудился в Берлине, а теперь его "наследие топчут ногами"."Макеев бросил мне перчатку в лицо", — добавил Мельник.Ранее посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая.В прошлом году экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник возложил венки к мемориалу советским воинам в Тиргартене, однако вызвал негодование у жителей Берлина.
https://ria.ru/20230509/litsemerie-1870539786.html
https://ria.ru/20230509/styd-1870546715.html
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в мире, украина, германия, день победы — 2023
В мире, Украина, Германия, День Победы — 2023
"Пощечина предкам". Мельник отчитал посла Украины в ФРГ из-за Дня Победы

Мельник назвал отказ Макеева возложить цветы к советским мемориалам пощечиной предкам

© AP PhotoАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев оскорбил память предков, отказавшись возложить цветы к советским мемориалам в Берлине, заявил в интервью RND заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.
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"Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая. Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора", — возмутился он.
По его словам, он семь лет "потом и кровью" трудился в Берлине, а теперь его "наследие топчут ногами".
"Макеев бросил мне перчатку в лицо", — добавил Мельник.
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Ранее посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая.
В прошлом году экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник возложил венки к мемориалу советским воинам в Тиргартене, однако вызвал негодование у жителей Берлина.
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