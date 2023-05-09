https://ria.ru/20230509/poschechina-1870550081.html

"Пощечина предкам". Мельник отчитал посла Украины в ФРГ из-за Дня Победы

"Пощечина предкам". Мельник отчитал посла Украины в ФРГ из-за Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023

"Пощечина предкам". Мельник отчитал посла Украины в ФРГ из-за Дня Победы

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев оскорбил память предков, отказавшись возложить цветы к советским мемориалам в Берлине, заявил в интервью RND заместитель... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T06:55

2023-05-09T06:55

2023-05-09T08:17

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев оскорбил память предков, отказавшись возложить цветы к советским мемориалам в Берлине, заявил в интервью RND заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.По его словам, он семь лет "потом и кровью" трудился в Берлине, а теперь его "наследие топчут ногами"."Макеев бросил мне перчатку в лицо", — добавил Мельник.Ранее посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая.В прошлом году экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник возложил венки к мемориалу советским воинам в Тиргартене, однако вызвал негодование у жителей Берлина.

https://ria.ru/20230509/litsemerie-1870539786.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, германия, день победы — 2023