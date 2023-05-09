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Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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09:34 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pogoda-1870564722.html
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Переменная облачность, без осадков и до плюс 15 градусов ожидает жителей столицы в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:34
2023-05-09T09:34
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
день победы
погода
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 15 градусов ожидает жителей столицы в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице продолжит формировать антициклон. "В Москве и окрестностях переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 13-15 градусов, в Подмосковье - от 11 до 16 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, однако пока показатели барометров будут превышать норму, они составят 757 миллиметров ртутного столба. Леус уточнил, что такие погодные условия не помешают москвичам наблюдать за парадом Победы.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, день победы, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, День Победы, Погода
Москвичам рассказали о погоде в День Победы

В Москве в День Победы ожидают переменную облачность и до 15 градусов тепла

© Виталий БелоусовУличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве
© Виталий Белоусов
Уличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 15 градусов ожидает жителей столицы в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице продолжит формировать антициклон.
Москве и окрестностях переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 13-15 градусов, в Подмосковье - от 11 до 16 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, однако пока показатели барометров будут превышать норму, они составят 757 миллиметров ртутного столба.
Леус уточнил, что такие погодные условия не помешают москвичам наблюдать за парадом Победы.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусДень ПобедыПогода
 
 
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