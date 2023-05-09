https://ria.ru/20230509/pogoda-1870564722.html
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Переменная облачность, без осадков и до плюс 15 градусов ожидает жителей столицы в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:34
2023-05-09T09:34
2023-05-09T09:34
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
день победы
погода
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 15 градусов ожидает жителей столицы в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице продолжит формировать антициклон. "В Москве и окрестностях переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 13-15 градусов, в Подмосковье - от 11 до 16 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, однако пока показатели барометров будут превышать норму, они составят 757 миллиметров ртутного столба. Леус уточнил, что такие погодные условия не помешают москвичам наблюдать за парадом Победы.
https://ria.ru/20230430/pogoda-1868891337.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, день победы, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, День Победы, Погода
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
В Москве в День Победы ожидают переменную облачность и до 15 градусов тепла
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 15 градусов ожидает жителей столицы в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице продолжит формировать антициклон.
"В Москве
и окрестностях переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 13-15 градусов, в Подмосковье
- от 11 до 16 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, однако пока показатели барометров будут превышать норму, они составят 757 миллиметров ртутного столба.
Леус уточнил, что такие погодные условия не помешают москвичам наблюдать за парадом Победы.
Москвичам рассказали о погоде в мае