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Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы
Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы
Подполье города Николаева поздравляет всех горожан и остальных россиян с Днём Победы, сообщил активист-подпольщик в видео, которое было передано РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T05:34
2023-05-09T05:34
2023-05-09T08:17
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Подполье города Николаева поздравляет всех горожан и остальных россиян с Днём Победы, сообщил активист-подпольщик в видео, которое было передано РИА Новости. "Хотел бы еще поздравить всех жителей русского города Николаева и всю нашу необъятную Родину - от Владивостока до Ужгорода - с Днём Победы. Наши предки дождались её тогда, и мы приблизим и дождемся ее сейчас. С праздником, дорогие друзья!" - сказал подпольщик. Накануне он предупредил мирных жителей о появлении вблизи адресов дислокации в Николаеве украинских силовиков, в частности, полиции киевского режима, определив адреса их расположения для возможного удара.
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Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), День Победы, В мире, Россия, День Победы — 2023
Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы
Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы