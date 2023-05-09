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Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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05:34 09.05.2023 (обновлено: 08:17 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/podpole-1870546999.html
Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы
Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы
Подполье города Николаева поздравляет всех горожан и остальных россиян с Днём Победы, сообщил активист-подпольщик в видео, которое было передано РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T05:34
2023-05-09T08:17
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
день победы
в мире
россия
день победы — 2023
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Подполье города Николаева поздравляет всех горожан и остальных россиян с Днём Победы, сообщил активист-подпольщик в видео, которое было передано РИА Новости. "Хотел бы еще поздравить всех жителей русского города Николаева и всю нашу необъятную Родину - от Владивостока до Ужгорода - с Днём Победы. Наши предки дождались её тогда, и мы приблизим и дождемся ее сейчас. С праздником, дорогие друзья!" - сказал подпольщик. Накануне он предупредил мирных жителей о появлении вблизи адресов дислокации в Николаеве украинских силовиков, в частности, полиции киевского режима, определив адреса их расположения для возможного удара.
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николаев (украина), день победы, в мире, россия, день победы — 2023
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), День Победы, В мире, Россия, День Победы — 2023
Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы

Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкЗнак Z и хэштег "Своих не бросаем"
Знак Z и хэштег Своих не бросаем - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Подполье города Николаева поздравляет всех горожан и остальных россиян с Днём Победы, сообщил активист-подпольщик в видео, которое было передано РИА Новости.
"Хотел бы еще поздравить всех жителей русского города Николаева и всю нашу необъятную Родину - от Владивостока до Ужгорода - с Днём Победы. Наши предки дождались её тогда, и мы приблизим и дождемся ее сейчас. С праздником, дорогие друзья!" - сказал подпольщик.
Накануне он предупредил мирных жителей о появлении вблизи адресов дислокации в Николаеве украинских силовиков, в частности, полиции киевского режима, определив адреса их расположения для возможного удара.
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)День ПобедыВ миреРоссияДень Победы — 2023
 
 
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