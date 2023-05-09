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Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы

Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Подполье Николаева поздравило жителей города и всех россиян с Днем Победы

Подполье города Николаева поздравляет всех горожан и остальных россиян с Днём Победы, сообщил активист-подпольщик в видео, которое было передано РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T05:34

2023-05-09T05:34

2023-05-09T08:17

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

день победы

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день победы — 2023

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Подполье города Николаева поздравляет всех горожан и остальных россиян с Днём Победы, сообщил активист-подпольщик в видео, которое было передано РИА Новости. "Хотел бы еще поздравить всех жителей русского города Николаева и всю нашу необъятную Родину - от Владивостока до Ужгорода - с Днём Победы. Наши предки дождались её тогда, и мы приблизим и дождемся ее сейчас. С праздником, дорогие друзья!" - сказал подпольщик. Накануне он предупредил мирных жителей о появлении вблизи адресов дислокации в Николаеве украинских силовиков, в частности, полиции киевского режима, определив адреса их расположения для возможного удара.

николаев (украина)

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