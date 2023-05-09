https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html

Лукашенко призвал противостоять возрождению нацизма

Лукашенко призвал противостоять возрождению нацизма - РИА Новости, 09.05.2023

Лукашенко призвал противостоять возрождению нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:50

2023-05-09T14:50

2023-05-09T14:50

общество

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

день победы

день победы — 2023

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне и отметил необходимость решительно противостоять попыткам возрождения идей нацизма в мире и фальсификации правды о Второй мировой войне, сообщает официальный сайт президента Белоруссии. Согласно сообщению, "в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава белорусского государства отметил, что путь советского солдата к Великой Победе был тяжел и долог, пропитан кровью павших в сражениях, выкован самоотверженным трудом работников тыла, пронизан болью невосполнимых утрат, неимоверных тягот и лишений". "Знаю, как бережно у вас хранят память о каждом герое, как чтят подвиги бойцов, спасших человечество от истребления и рабства. Наш долг перед предками - решительно противостоять попыткам возрождения идей нацизма, героизации военных преступников и их пособников, фальсификации правды о Второй мировой войне", - отметил Лукашенко. "Убежден, нам хватит стойкости, мужества и мудрости преодолеть трудности и победить. Беззаветная преданность высоким идеалам служения Отчизне всегда была и остается нравственным ориентиром для народов Беларуси и России", - подчеркнул белорусский президент.

https://ria.ru/20230509/lukashenko-1870558734.html

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Дарья Буймова

общество, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, день победы, день победы — 2023