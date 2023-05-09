Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал противостоять возрождению нацизма - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html
Лукашенко призвал противостоять возрождению нацизма
Лукашенко призвал противостоять возрождению нацизма - РИА Новости, 09.05.2023
Лукашенко призвал противостоять возрождению нацизма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:50
2023-05-09T14:50
общество
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
день победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне и отметил необходимость решительно противостоять попыткам возрождения идей нацизма в мире и фальсификации правды о Второй мировой войне, сообщает официальный сайт президента Белоруссии. Согласно сообщению, "в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава белорусского государства отметил, что путь советского солдата к Великой Победе был тяжел и долог, пропитан кровью павших в сражениях, выкован самоотверженным трудом работников тыла, пронизан болью невосполнимых утрат, неимоверных тягот и лишений". "Знаю, как бережно у вас хранят память о каждом герое, как чтят подвиги бойцов, спасших человечество от истребления и рабства. Наш долг перед предками - решительно противостоять попыткам возрождения идей нацизма, героизации военных преступников и их пособников, фальсификации правды о Второй мировой войне", - отметил Лукашенко. "Убежден, нам хватит стойкости, мужества и мудрости преодолеть трудности и победить. Беззаветная преданность высоким идеалам служения Отчизне всегда была и остается нравственным ориентиром для народов Беларуси и России", - подчеркнул белорусский президент.
https://ria.ru/20230509/lukashenko-1870558734.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870575407.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c1ca030313c6d521e474934637bc4d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, день победы, день победы — 2023
Общество, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, День Победы, День Победы — 2023
Лукашенко призвал противостоять возрождению нацизма

Лукашенко в поздравлении Путину: нужно противостоять возрождению нацизма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне и отметил необходимость решительно противостоять попыткам возрождения идей нацизма в мире и фальсификации правды о Второй мировой войне, сообщает официальный сайт президента Белоруссии.
Согласно сообщению, "в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава белорусского государства отметил, что путь советского солдата к Великой Победе был тяжел и долог, пропитан кровью павших в сражениях, выкован самоотверженным трудом работников тыла, пронизан болью невосполнимых утрат, неимоверных тягот и лишений".
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем победы
Вчера, 08:47
"Знаю, как бережно у вас хранят память о каждом герое, как чтят подвиги бойцов, спасших человечество от истребления и рабства. Наш долг перед предками - решительно противостоять попыткам возрождения идей нацизма, героизации военных преступников и их пособников, фальсификации правды о Второй мировой войне", - отметил Лукашенко.
"Убежден, нам хватит стойкости, мужества и мудрости преодолеть трудности и победить. Беззаветная преданность высоким идеалам служения Отчизне всегда была и остается нравственным ориентиром для народов Беларуси и России", - подчеркнул белорусский президент.
Президент РФ Владимир Путин на трибуне на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Вчера, 10:16
 
ОбществоБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала