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Воробьев возложил цветы к Вечному огню под Истрой - РИА Новости, 09.05.2023
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14:27 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870623895.html
Воробьев возложил цветы к Вечному огню под Истрой
Воробьев возложил цветы к Вечному огню под Истрой - РИА Новости, 09.05.2023
Воробьев возложил цветы к Вечному огню под Истрой
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с блокадницей Альвиной Борисовой возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:27
2023-05-09T14:27
общество
московская область (подмосковье)
истра
андрей воробьев
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с блокадницей Альвиной Борисовой возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой, сообщает пресс-служба губернатора Московской области. "Мы находимся с вами в знаковом месте. Здесь, на 42-м километре Волоколамского шоссе, зимой 1941-го шли ожесточенные бои. Защищала этот рубеж 78-я сибирская стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова. Наши бойцы тогда смогли не только остановить немецкие войска, но и перейти в наступление. И в 2001-м на этом месте появился мемориал "Воинам-сибирякам". Большой вклад в его создание внес Владимир Иванович Долгих, - сказал Воробьев. Губернатор МО отметил, что для Альвины Георгиевны Московская область тоже родная. В релизе указывается, что после войны Альвина Георгиевна закончила институт по специальности инженер-технолог и с 70-х годов работала на космодроме "Плесецк" вместе с супругом. По их стопам пошла и дочь. С 1999-го семья живет в Пушкинском городском округе. По сей день в свои 82 года Альвина Георгиевна проводит огромную работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
https://ria.ru/20230509/norvegiya-1870618784.html
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общество, московская область (подмосковье), истра, андрей воробьев, плесецк (космодром)
Общество, Московская область (Подмосковье), Истра, Андрей Воробьев, Плесецк (космодром)
Воробьев возложил цветы к Вечному огню под Истрой

Воробьев с блокадницей возложили цветы у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Константин СеменецАндрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой
Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у мемориала Воинам-сибирякам под Истрой - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Константин Семенец
Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с блокадницей Альвиной Борисовой возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
"Мы находимся с вами в знаковом месте. Здесь, на 42-м километре Волоколамского шоссе, зимой 1941-го шли ожесточенные бои. Защищала этот рубеж 78-я сибирская стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова. Наши бойцы тогда смогли не только остановить немецкие войска, но и перейти в наступление. И в 2001-м на этом месте появился мемориал "Воинам-сибирякам". Большой вклад в его создание внес Владимир Иванович Долгих, - сказал Воробьев.
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Губернатор МО отметил, что для Альвины Георгиевны Московская область тоже родная.
«
"Вы долгое время возглавляли Совет ветеранов в Пушкинском г.о, поддерживали тех, кто защищал нашу страну, и сейчас не остаетесь в стороне", - подчеркнул Воробьев.
В релизе указывается, что после войны Альвина Георгиевна закончила институт по специальности инженер-технолог и с 70-х годов работала на космодроме "Плесецк" вместе с супругом. По их стопам пошла и дочь. С 1999-го семья живет в Пушкинском городском округе. По сей день в свои 82 года Альвина Георгиевна проводит огромную работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)ИстраАндрей ВоробьевПлесецк (космодром)
 
 
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