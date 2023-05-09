Воробьев возложил цветы к Вечному огню под Истрой
Воробьев с блокадницей возложили цветы у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Константин СеменецАндрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой
Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с блокадницей Альвиной Борисовой возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
"Мы находимся с вами в знаковом месте. Здесь, на 42-м километре Волоколамского шоссе, зимой 1941-го шли ожесточенные бои. Защищала этот рубеж 78-я сибирская стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова. Наши бойцы тогда смогли не только остановить немецкие войска, но и перейти в наступление. И в 2001-м на этом месте появился мемориал "Воинам-сибирякам". Большой вклад в его создание внес Владимир Иванович Долгих, - сказал Воробьев.
Губернатор МО отметил, что для Альвины Георгиевны Московская область тоже родная.
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"Вы долгое время возглавляли Совет ветеранов в Пушкинском г.о, поддерживали тех, кто защищал нашу страну, и сейчас не остаетесь в стороне", - подчеркнул Воробьев.
В релизе указывается, что после войны Альвина Георгиевна закончила институт по специальности инженер-технолог и с 70-х годов работала на космодроме "Плесецк" вместе с супругом. По их стопам пошла и дочь. С 1999-го семья живет в Пушкинском городском округе. По сей день в свои 82 года Альвина Георгиевна проводит огромную работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи.