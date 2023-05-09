https://ria.ru/20230509/pobeda-1870623895.html

Воробьев возложил цветы к Вечному огню под Истрой

Воробьев возложил цветы к Вечному огню под Истрой - РИА Новости, 09.05.2023

Воробьев возложил цветы к Вечному огню под Истрой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с блокадницей Альвиной Борисовой возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:27

2023-05-09T14:27

2023-05-09T14:27

общество

московская область (подмосковье)

истра

андрей воробьев

плесецк (космодром)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870623684_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b190fe5f6eb49377ce2e21d37444d73f.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с блокадницей Альвиной Борисовой возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой, сообщает пресс-служба губернатора Московской области. "Мы находимся с вами в знаковом месте. Здесь, на 42-м километре Волоколамского шоссе, зимой 1941-го шли ожесточенные бои. Защищала этот рубеж 78-я сибирская стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова. Наши бойцы тогда смогли не только остановить немецкие войска, но и перейти в наступление. И в 2001-м на этом месте появился мемориал "Воинам-сибирякам". Большой вклад в его создание внес Владимир Иванович Долгих, - сказал Воробьев. Губернатор МО отметил, что для Альвины Георгиевны Московская область тоже родная. В релизе указывается, что после войны Альвина Георгиевна закончила институт по специальности инженер-технолог и с 70-х годов работала на космодроме "Плесецк" вместе с супругом. По их стопам пошла и дочь. С 1999-го семья живет в Пушкинском городском округе. По сей день в свои 82 года Альвина Георгиевна проводит огромную работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

https://ria.ru/20230509/norvegiya-1870618784.html

https://ria.ru/20230509/afiny-1870616969.html

московская область (подмосковье)

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), истра, андрей воробьев, плесецк (космодром)