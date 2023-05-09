https://ria.ru/20230509/pobeda-1870591321.html
Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы
Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы
Премьер России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы, отметив, что их бессмертный подвиг является сегодня нравственным ориентиром,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:15
2023-05-09T11:15
2023-05-09T11:25
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы, отметив, что их бессмертный подвиг является сегодня нравственным ориентиром, помогает бороться с вызовами и побеждать, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником - Днём Победы! Бессмертный подвиг героев живёт в сердце каждого из нас. Передаётся из поколения в поколение. И сегодня является нравственным ориентиром, объединяет, помогает бороться с серьёзными вызовами, решать масштабные задачи, защищать Родину и побеждать", - говорится в телеграмме.По его словам, 9 мая 1945 года вошло в историю как символ нерушимой стойкости российского народа, который выстоял в тяжелейших военных испытаниях, освободил мир от нацизма и отстоял независимость Отчизны."Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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общество, день победы, день победы — 2023, россия, михаил мишустин
Общество, День Победы, День Победы — 2023, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы
Мишустин назвал подвиг ветеранов в Великой Отечественной войне нравственным ориентиром
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Премьер России Михаил Мишустин поздравил
ветеранов с 78-й годовщиной Победы, отметив, что их бессмертный подвиг является сегодня нравственным ориентиром, помогает бороться с вызовами и побеждать, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником - Днём Победы! Бессмертный подвиг героев живёт в сердце каждого из нас. Передаётся из поколения в поколение. И сегодня является нравственным ориентиром, объединяет, помогает бороться с серьёзными вызовами, решать масштабные задачи, защищать Родину и побеждать", - говорится в телеграмме.
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По его словам, 9 мая 1945 года вошло в историю как символ нерушимой стойкости российского народа, который выстоял в тяжелейших военных испытаниях, освободил мир от нацизма и отстоял независимость Отчизны.
"Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия", - добавляется в сообщении.
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