https://ria.ru/20230509/pobeda-1870591321.html

Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы

Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы

Премьер России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы, отметив, что их бессмертный подвиг является сегодня нравственным ориентиром,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:15

2023-05-09T11:15

2023-05-09T11:25

общество

день победы

день победы — 2023

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы, отметив, что их бессмертный подвиг является сегодня нравственным ориентиром, помогает бороться с вызовами и побеждать, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником - Днём Победы! Бессмертный подвиг героев живёт в сердце каждого из нас. Передаётся из поколения в поколение. И сегодня является нравственным ориентиром, объединяет, помогает бороться с серьёзными вызовами, решать масштабные задачи, защищать Родину и побеждать", - говорится в телеграмме.По его словам, 9 мая 1945 года вошло в историю как символ нерушимой стойкости российского народа, который выстоял в тяжелейших военных испытаниях, освободил мир от нацизма и отстоял независимость Отчизны."Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870575407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, день победы, день победы — 2023, россия, михаил мишустин