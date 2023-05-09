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Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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11:15 09.05.2023 (обновлено: 11:25 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870591321.html
Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы
Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы
Премьер России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы, отметив, что их бессмертный подвиг является сегодня нравственным ориентиром,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:15
2023-05-09T11:25
общество
день победы
день победы — 2023
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы, отметив, что их бессмертный подвиг является сегодня нравственным ориентиром, помогает бороться с вызовами и побеждать, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником - Днём Победы! Бессмертный подвиг героев живёт в сердце каждого из нас. Передаётся из поколения в поколение. И сегодня является нравственным ориентиром, объединяет, помогает бороться с серьёзными вызовами, решать масштабные задачи, защищать Родину и побеждать", - говорится в телеграмме.По его словам, 9 мая 1945 года вошло в историю как символ нерушимой стойкости российского народа, который выстоял в тяжелейших военных испытаниях, освободил мир от нацизма и отстоял независимость Отчизны."Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870575407.html
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общество, день победы, день победы — 2023, россия, михаил мишустин
Общество, День Победы, День Победы — 2023, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы

Мишустин назвал подвиг ветеранов в Великой Отечественной войне нравственным ориентиром

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГости на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Гости на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Гости на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы, отметив, что их бессмертный подвиг является сегодня нравственным ориентиром, помогает бороться с вызовами и побеждать, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником - Днём Победы! Бессмертный подвиг героев живёт в сердце каждого из нас. Передаётся из поколения в поколение. И сегодня является нравственным ориентиром, объединяет, помогает бороться с серьёзными вызовами, решать масштабные задачи, защищать Родину и побеждать", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин на трибуне на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Вчера, 10:16
По его словам, 9 мая 1945 года вошло в историю как символ нерушимой стойкости российского народа, который выстоял в тяжелейших военных испытаниях, освободил мир от нацизма и отстоял независимость Отчизны.
"Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия", - добавляется в сообщении.
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ОбществоДень ПобедыДень Победы — 2023РоссияМихаил Мишустин
 
 
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