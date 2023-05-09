https://ria.ru/20230509/pobeda-1870581382.html

Российский народ равняется на героических предков, заявил Пушилин

Российский народ равняется на героических предков, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.05.2023

Российский народ равняется на героических предков, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин по случаю Дня Победы заявил, что победа в текущем конфликте будет за россиянами, потому что для них примером служит подвиг... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:30

2023-05-09T10:30

2023-05-09T10:30

донецкая народная республика

денис пушилин

день победы

общество

день победы — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8a1a1e016c360a25a5f06f14060fb66.jpg

ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по случаю Дня Победы заявил, что победа в текущем конфликте будет за россиянами, потому что для них примером служит подвиг героических предков. Как считает Пушилин, сегодня можно говорит о новом витке истории, где решающая роль отведена нынешним поколениям. Речь идет о противостоянии враждебным силам, с которыми сражались наши деды и прадеды, отметил он. "Наш народ непобедим, это доказали наши деды, а мы продолжим их дело. Уверен, что победа обязательно будет за нами, потому что неугасаемым примером для нас является подвиг наших героических предков, на которых равняемся мы и те, кто идет за нами", - подчеркнул врио главы ДНР в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20230509/putin-parad-1870575891.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, денис пушилин, день победы, общество, день победы — 2023