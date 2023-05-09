https://ria.ru/20230509/pobeda-1870581382.html
Российский народ равняется на героических предков, заявил Пушилин
Российский народ равняется на героических предков, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.05.2023
Российский народ равняется на героических предков, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин по случаю Дня Победы заявил, что победа в текущем конфликте будет за россиянами, потому что для них примером служит подвиг... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:30
2023-05-09T10:30
2023-05-09T10:30
донецкая народная республика
денис пушилин
день победы
общество
день победы — 2023
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по случаю Дня Победы заявил, что победа в текущем конфликте будет за россиянами, потому что для них примером служит подвиг героических предков. Как считает Пушилин, сегодня можно говорит о новом витке истории, где решающая роль отведена нынешним поколениям. Речь идет о противостоянии враждебным силам, с которыми сражались наши деды и прадеды, отметил он. "Наш народ непобедим, это доказали наши деды, а мы продолжим их дело. Уверен, что победа обязательно будет за нами, потому что неугасаемым примером для нас является подвиг наших героических предков, на которых равняемся мы и те, кто идет за нами", - подчеркнул врио главы ДНР в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20230509/putin-parad-1870575891.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, день победы, общество, день победы — 2023
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, День Победы, Общество, День Победы — 2023
Российский народ равняется на героических предков, заявил Пушилин
Пушилин: победа будет за российским народом, так как он равняется на героических предков