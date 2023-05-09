https://ria.ru/20230509/pobeda-1870575407.html

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Путин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что этот праздник в честь отцов, дедов и прадедов, которые отстояли отечество. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:16

2023-05-09T10:16

2023-05-09T10:34

общество

день победы

владимир путин

россия

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что этот праздник в честь отцов, дедов и прадедов, которые отстояли отечество."С Днем Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма", — сказал президент в ходе парада Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

общество, день победы, владимир путин, россия, день победы — 2023