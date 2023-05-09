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Путин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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10:16 09.05.2023 (обновлено: 10:34 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870575407.html
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Путин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что этот праздник в честь отцов, дедов и прадедов, которые отстояли отечество. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:16
2023-05-09T10:34
общество
день победы
владимир путин
россия
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что этот праздник в честь отцов, дедов и прадедов, которые отстояли отечество."С Днем Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма", — сказал президент в ходе парада Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, день победы, владимир путин, россия, день победы — 2023
Общество, День Победы, Владимир Путин, Россия, День Победы — 2023
Путин поздравил россиян с Днем Победы

Путин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на трибуне на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин на трибуне на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на трибуне на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что этот праздник в честь отцов, дедов и прадедов, которые отстояли отечество.
"С Днем Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма", — сказал президент в ходе парада Победы.
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