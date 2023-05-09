https://ria.ru/20230509/pobeda-1870562064.html

Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации

Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023

Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в День Победы обратился со словами благодарности к ветеранам, а также к военнослужащим в зоне спецопарации, пожелав скорейшей... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:18

2023-05-09T09:18

2023-05-09T09:18

общество

россия

марат хуснуллин

день победы

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в День Победы обратился со словами благодарности к ветеранам, а также к военнослужащим в зоне спецопарации, пожелав скорейшей победы. "Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. Это величайший праздник, который в нашей стране имеет огромное значение. Огромное значение он имеет особенно сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию", - сказал Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Вице-премьер поблагодарил ветеранов, "всех тех, кто на фронте воевал и ковал эту победу". "Мы это помним, для нас это является примером", - подчеркнул он. "Я хочу слова благодарности сказать и тем нашим солдатам, офицерам, кто сегодня находится в зоне проведения специальной военной операции. Я хочу пожелать нам всем скорейшей победы!", - отметил Хуснуллин.

https://ria.ru/20230509/sobyanin-1870559667.html

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Дарья Буймова

общество, россия, марат хуснуллин, день победы, день победы — 2023