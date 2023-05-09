https://ria.ru/20230509/pobeda-1870562064.html
Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации
Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в День Победы обратился со словами благодарности к ветеранам, а также к военнослужащим в зоне спецопарации, пожелав скорейшей... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:18
2023-05-09T09:18
2023-05-09T09:18
общество
россия
марат хуснуллин
день победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831662075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6420a41279fa269a5effb82461e2e552.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в День Победы обратился со словами благодарности к ветеранам, а также к военнослужащим в зоне спецопарации, пожелав скорейшей победы. "Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. Это величайший праздник, который в нашей стране имеет огромное значение. Огромное значение он имеет особенно сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию", - сказал Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Вице-премьер поблагодарил ветеранов, "всех тех, кто на фронте воевал и ковал эту победу". "Мы это помним, для нас это является примером", - подчеркнул он. "Я хочу слова благодарности сказать и тем нашим солдатам, офицерам, кто сегодня находится в зоне проведения специальной военной операции. Я хочу пожелать нам всем скорейшей победы!", - отметил Хуснуллин.
https://ria.ru/20230509/sobyanin-1870559667.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870559081.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831662075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1126d0fb0956e617a7de79695e2253f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, марат хуснуллин, день победы, день победы — 2023
Общество, Россия, Марат Хуснуллин, День Победы, День Победы — 2023
Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации
Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации и пожелал скорейшей победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в День Победы обратился
со словами благодарности к ветеранам, а также к военнослужащим в зоне спецопарации, пожелав скорейшей победы.
"Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. Это величайший праздник, который в нашей стране имеет огромное значение. Огромное значение он имеет особенно сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию", - сказал Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Вице-премьер поблагодарил ветеранов, "всех тех, кто на фронте воевал и ковал эту победу". "Мы это помним, для нас это является примером", - подчеркнул он.
Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы
"Я хочу слова благодарности сказать и тем нашим солдатам, офицерам, кто сегодня находится в зоне проведения специальной военной операции. Я хочу пожелать нам всем скорейшей победы!", - отметил Хуснуллин.
Мишустин поздравил главу правительства и народ Киргизии с Днем Победы