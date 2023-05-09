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Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
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09:18 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870562064.html
Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации
Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в День Победы обратился со словами благодарности к ветеранам, а также к военнослужащим в зоне спецопарации, пожелав скорейшей... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:18
2023-05-09T09:18
общество
россия
марат хуснуллин
день победы
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в День Победы обратился со словами благодарности к ветеранам, а также к военнослужащим в зоне спецопарации, пожелав скорейшей победы. "Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. Это величайший праздник, который в нашей стране имеет огромное значение. Огромное значение он имеет особенно сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию", - сказал Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Вице-премьер поблагодарил ветеранов, "всех тех, кто на фронте воевал и ковал эту победу". "Мы это помним, для нас это является примером", - подчеркнул он. "Я хочу слова благодарности сказать и тем нашим солдатам, офицерам, кто сегодня находится в зоне проведения специальной военной операции. Я хочу пожелать нам всем скорейшей победы!", - отметил Хуснуллин.
https://ria.ru/20230509/sobyanin-1870559667.html
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общество, россия, марат хуснуллин, день победы, день победы — 2023
Общество, Россия, Марат Хуснуллин, День Победы, День Победы — 2023
Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации

Хуснуллин в День Победы поблагодарил бойцов в зоне спецоперации и пожелал скорейшей победы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в День Победы обратился со словами благодарности к ветеранам, а также к военнослужащим в зоне спецопарации, пожелав скорейшей победы.
"Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. Это величайший праздник, который в нашей стране имеет огромное значение. Огромное значение он имеет особенно сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию", - сказал Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Вице-премьер поблагодарил ветеранов, "всех тех, кто на фронте воевал и ковал эту победу". "Мы это помним, для нас это является примером", - подчеркнул он.
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"Я хочу слова благодарности сказать и тем нашим солдатам, офицерам, кто сегодня находится в зоне проведения специальной военной операции. Я хочу пожелать нам всем скорейшей победы!", - отметил Хуснуллин.
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