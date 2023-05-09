https://ria.ru/20230509/pobeda-1870559081.html
Мишустин поздравил главу правительства и народ Киргизии с Днем Победы
Мишустин поздравил главу правительства и народ Киргизии с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Мишустин поздравил главу правительства и народ Киргизии с Днем Победы
Премьер России Михаил Мишустин поздравил главу кабмина Киргизии Акылбека Жапарова и народ республики с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:50
2023-05-09T08:50
2023-05-09T09:18
киргизия
россия
михаил мишустин
акылбек жапаров
день победы
в мире
день победы — 2023
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БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин поздравил главу кабмина Киргизии Акылбека Жапарова и народ республики с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского правительства. "Мы склоняем головы, отдавая дань памяти и благодарности тем, кто на фронте и в тылу самоотверженно приближал Великую Победу. Бессмертный подвиг наших отцов и дедов - навечно останется примером мужества и героизма. Убежден, что крепкая дружба, пронесенная через суровые годы военных испытаний, будет и впредь служить прочной основой для углубления стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Кыргызской Республики", - приводит текст поздравительной телеграммы Мишустина пресс-служба. День Победы в Киргизии традиционно отмечается 9 мая. Этот праздник является официальным выходным. По всей стране в этот день проходят праздничные мероприятия, акции, концерты и шествия. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды.
https://ria.ru/20230509/putin-1870553851.html
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870446844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, михаил мишустин, акылбек жапаров, день победы, в мире, день победы — 2023
Киргизия, Россия, Михаил Мишустин, Акылбек Жапаров, День Победы, В мире, День Победы — 2023
Мишустин поздравил главу правительства и народ Киргизии с Днем Победы
Премьер России Мишустин поздравил главу кабмина и народ Киргизии с Днем Победы
БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости.
Премьер России Михаил Мишустин поздравил главу кабмина Киргизии Акылбека Жапарова и народ республики с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе
киргизского правительства.
"Мы склоняем головы, отдавая дань памяти и благодарности тем, кто на фронте и в тылу самоотверженно приближал Великую Победу. Бессмертный подвиг наших отцов и дедов - навечно останется примером мужества и героизма. Убежден, что крепкая дружба, пронесенная через суровые годы военных испытаний, будет и впредь служить прочной основой для углубления стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Кыргызской Республики", - приводит текст поздравительной телеграммы Мишустина пресс-служба.
Путин поздравил лидера Туркмении с 9 Мая
День Победы в Киргизии традиционно отмечается 9 мая. Этот праздник является официальным выходным. По всей стране в этот день проходят праздничные мероприятия, акции, концерты и шествия.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды.
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