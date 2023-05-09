https://ria.ru/20230509/pobeda-1870559081.html

Мишустин поздравил главу правительства и народ Киргизии с Днем Победы

Мишустин поздравил главу правительства и народ Киргизии с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Мишустин поздравил главу правительства и народ Киргизии с Днем Победы

Премьер России Михаил Мишустин поздравил главу кабмина Киргизии Акылбека Жапарова и народ республики с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:50

2023-05-09T08:50

2023-05-09T09:18

киргизия

россия

михаил мишустин

акылбек жапаров

день победы

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день победы — 2023

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БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин поздравил главу кабмина Киргизии Акылбека Жапарова и народ республики с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского правительства. "Мы склоняем головы, отдавая дань памяти и благодарности тем, кто на фронте и в тылу самоотверженно приближал Великую Победу. Бессмертный подвиг наших отцов и дедов - навечно останется примером мужества и героизма. Убежден, что крепкая дружба, пронесенная через суровые годы военных испытаний, будет и впредь служить прочной основой для углубления стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Кыргызской Республики", - приводит текст поздравительной телеграммы Мишустина пресс-служба. День Победы в Киргизии традиционно отмечается 9 мая. Этот праздник является официальным выходным. По всей стране в этот день проходят праздничные мероприятия, акции, концерты и шествия. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды.

https://ria.ru/20230509/putin-1870553851.html

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870446844.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киргизия, россия, михаил мишустин, акылбек жапаров, день победы, в мире, день победы — 2023