https://ria.ru/20230509/pobeda-1870558267.html

Глава Якутии на митинге в честь Дня Победы призвал к победе над неонацизмом

Глава Якутии на митинге в честь Дня Победы призвал к победе над неонацизмом - РИА Новости, 09.05.2023

Глава Якутии на митинге в честь Дня Победы призвал к победе над неонацизмом

Истребить неонацизм - это долг перед предками, которые 78 лет назад одержали победу в Великой Отечественной войне, заявил глава Якутии Айсен Николаев на... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:39

2023-05-09T08:39

2023-05-09T09:15

республика саха (якутия)

общество

россия

якутск

ленинград

александр колесов

айсен николаев

владимир путин

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ЯКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Истребить неонацизм - это долг перед предками, которые 78 лет назад одержали победу в Великой Отечественной войне, заявил глава Якутии Айсен Николаев на торжественном митинге на площади Победы в городе Якутске. В столице республики, в городе Якутске в День Победы состоялось торжественное мероприятие "Поклонимся великим тем годам", посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Николаев на торжественном митинге горячо поздравил собравшихся. Он отметил, что трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне. Так, Якутску и Алдану указами президента РФ Владимира Путина присвоены звания "Город трудовой доблести". "Сегодня Россия снова проходит через испытания. Снова поднял голову неонацизм, посягая на свободу отечества, завоеванную ценой жизни миллионов наших сограждан. Мы все должны понимать, что битва, которая сегодня идет сейчас на западных границах страны, – это битва за наше общее будущее. Выстоять и победить, также как 78 лет назад победил наш народ – это наш долг перед предками и обязанность перед будущими поколениями. Якутяне всегда, в самые трудные времена проявляли единство и выдержку, становились крепкой и надежной опорой родной стране. Сегодня эти качества нашего многонационального народа востребованы нашей родиной как никогда" – подчеркнул глава региона. Якутян также поздравили участник Великой Отечественной войны Кирилл Павлов и Герой Российской Федерации, командир якутского добровольческого отряда "Боотур-1" добровольческого батальона "Барс-2" Александр Колесов. "Сегодня нацизм вновь поднимает голову. Мы, потомки наших славных прадедов и дедов, не допустим этого. Сегодня тысячи якутян, храбрых воинов вместе со своими братьями со всей России выполняют свой долг в специальной военной операции. Они на передовой сражаются с мировым нацизмом. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!" – сказал Колесов. Церемония возложения цветов к монументу "Воинам победителям" началась с минуты молчания в память о павших на полях сражений и в тылу в годы войны. По данным региональных властей, в годы Великой Отечественной войны 62 тысячи якутян ушли на фронт, более половины из них – 38 тысяч воинов пали на полях жестоких сражений. Сегодня в республике живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870554941.html

https://ria.ru/20230509/parad-1869432527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, якутск, ленинград, александр колесов, айсен николаев, владимир путин, день победы, день победы — 2023