https://ria.ru/20230509/pobeda-1870557198.html
Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы
Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы
Посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов поздравил ветеранов и соотечественников с Днем Победы и призвал не допустить пересмотра исторической правды... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:30
2023-05-09T08:30
2023-05-09T08:30
молдавия
россия
общество
день победы — 2023
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов поздравил ветеранов и соотечественников с Днем Победы и призвал не допустить пересмотра исторической правды о победе над нацизмом. "Сегодня с глубоким почтением мы вспоминаем фронтовиков и тружеников тыла, доблестно отстаивавших свободу и независимость своего Отечества… Не допустим пересмотр исторической правды в угоду реваншистским попыткам последователей идеологии нацизма", - говорится в поздравлении Васнецова, опубликованного в телеграм-канале посольства. По его словам, мужество, честь и сплоченность советских народов помогли освободить молдавские земли от немецко-фашистских захватчиков, а европейский континент спасен от "коричневой чумы". Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230507/memorialy-1870394202.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, общество, день победы — 2023
Молдавия, Россия, Общество, День Победы — 2023
Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы
Посол России в Молдавии призвал не допустить пересмотра правды о победе над нацизмом
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости.
Посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов поздравил
ветеранов и соотечественников с Днем Победы и призвал не допустить пересмотра исторической правды о победе над нацизмом.
"Сегодня с глубоким почтением мы вспоминаем фронтовиков и тружеников тыла, доблестно отстаивавших свободу и независимость своего Отечества… Не допустим пересмотр исторической правды в угоду реваншистским попыткам последователей идеологии нацизма", - говорится в поздравлении Васнецова, опубликованного в телеграм-канале посольства.
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По его словам, мужество, честь и сплоченность советских народов помогли освободить молдавские земли от немецко-фашистских захватчиков, а европейский континент спасен от "коричневой чумы".
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"Единение, доблесть и стойкость духа многонационального советского народа навсегда вписаны в мировую летопись. Священная память о героях Великой Отечественной войны нетленна. Продолжим воспитывать подрастающее поколение ради сохранения связи времен и культивирования морально-нравственных ценностей современного общества", - подчеркнул дипломат.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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