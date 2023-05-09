https://ria.ru/20230509/pobeda-1870557198.html

Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы

Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы

Посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов поздравил ветеранов и соотечественников с Днем Победы и призвал не допустить пересмотра исторической правды... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:30

2023-05-09T08:30

2023-05-09T08:30

молдавия

россия

общество

день победы — 2023

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов поздравил ветеранов и соотечественников с Днем Победы и призвал не допустить пересмотра исторической правды о победе над нацизмом. "Сегодня с глубоким почтением мы вспоминаем фронтовиков и тружеников тыла, доблестно отстаивавших свободу и независимость своего Отечества… Не допустим пересмотр исторической правды в угоду реваншистским попыткам последователей идеологии нацизма", - говорится в поздравлении Васнецова, опубликованного в телеграм-канале посольства. По его словам, мужество, честь и сплоченность советских народов помогли освободить молдавские земли от немецко-фашистских захватчиков, а европейский континент спасен от "коричневой чумы". Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230507/memorialy-1870394202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, россия, общество, день победы — 2023