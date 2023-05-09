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Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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08:30 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870557198.html
Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы
Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы
Посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов поздравил ветеранов и соотечественников с Днем Победы и призвал не допустить пересмотра исторической правды... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:30
2023-05-09T08:30
молдавия
россия
общество
день победы — 2023
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов поздравил ветеранов и соотечественников с Днем Победы и призвал не допустить пересмотра исторической правды о победе над нацизмом. "Сегодня с глубоким почтением мы вспоминаем фронтовиков и тружеников тыла, доблестно отстаивавших свободу и независимость своего Отечества… Не допустим пересмотр исторической правды в угоду реваншистским попыткам последователей идеологии нацизма", - говорится в поздравлении Васнецова, опубликованного в телеграм-канале посольства. По его словам, мужество, честь и сплоченность советских народов помогли освободить молдавские земли от немецко-фашистских захватчиков, а европейский континент спасен от "коричневой чумы". Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230507/memorialy-1870394202.html
https://ria.ru/20230508/kishinev-1870525248.html
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молдавия, россия, общество, день победы — 2023
Молдавия, Россия, Общество, День Победы — 2023
Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы

Посол России в Молдавии призвал не допустить пересмотра правды о победе над нацизмом

© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в Молдавии Олег Васнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов поздравил ветеранов и соотечественников с Днем Победы и призвал не допустить пересмотра исторической правды о победе над нацизмом.
"Сегодня с глубоким почтением мы вспоминаем фронтовиков и тружеников тыла, доблестно отстаивавших свободу и независимость своего Отечества… Не допустим пересмотр исторической правды в угоду реваншистским попыткам последователей идеологии нацизма", - говорится в поздравлении Васнецова, опубликованного в телеграм-канале посольства.
Восстановленный мемориал на братской могиле советских воинов, павших в борьбе с фашизмом в боях у села Кондратешты, Молдавия - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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По его словам, мужество, честь и сплоченность советских народов помогли освободить молдавские земли от немецко-фашистских захватчиков, а европейский континент спасен от "коричневой чумы".
«
"Единение, доблесть и стойкость духа многонационального советского народа навсегда вписаны в мировую летопись. Священная память о героях Великой Отечественной войны нетленна. Продолжим воспитывать подрастающее поколение ради сохранения связи времен и культивирования морально-нравственных ценностей современного общества", - подчеркнул дипломат.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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МолдавияРоссияОбществоДень Победы — 2023
 
 
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