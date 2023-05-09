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Многие страны СНГ считают 9 Мая святым днем, заявил Песков
Многие страны СНГ считают 9 Мая святым днем, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2023
Многие страны СНГ считают 9 Мая святым днем, заявил Песков
Многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем, который необходимо праздновать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:02
2023-05-09T08:02
2023-05-09T08:17
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россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем, который необходимо праздновать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "Девятого мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, и многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем, который необходимо праздновать. И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, павел зарубин, снг, день победы, день победы — 2023
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, СНГ, День Победы, День Победы — 2023
Многие страны СНГ считают 9 Мая святым днем, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 Мая святым днем
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем, который необходимо праздновать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
"Девятого мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, и многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем, который необходимо праздновать. И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами", - сказал Песков.