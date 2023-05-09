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Многие страны СНГ считают 9 Мая святым днем, заявил Песков

Многие страны СНГ считают 9 Мая святым днем, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2023

Многие страны СНГ считают 9 Мая святым днем, заявил Песков

Многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем, который необходимо праздновать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:02

2023-05-09T08:02

2023-05-09T08:17

общество

россия

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павел зарубин

снг

день победы

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем, который необходимо праздновать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "Девятого мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, и многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем, который необходимо праздновать. И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами", - сказал Песков.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий песков, павел зарубин, снг, день победы, день победы — 2023