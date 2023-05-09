Рейтинг@Mail.ru
Многие страны СНГ считают 9 Мая святым днем, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:02 09.05.2023 (обновлено: 08:17 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870554186.html
Многие страны СНГ считают 9 Мая святым днем, заявил Песков
Многие страны СНГ считают 9 Мая святым днем, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2023
Многие страны СНГ считают 9 Мая святым днем, заявил Песков
Многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем, который необходимо праздновать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:02
2023-05-09T08:17
общество
россия
дмитрий песков
павел зарубин
снг
день победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем, который необходимо праздновать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "Девятого мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, и многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем, который необходимо праздновать. И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами", - сказал Песков.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий песков, павел зарубин, снг, день победы, день победы — 2023
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, СНГ, День Победы, День Победы — 2023
Многие страны СНГ считают 9 Мая святым днем, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 Мая святым днем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем, который необходимо праздновать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
"Девятого мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, и многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем, который необходимо праздновать. И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами", - сказал Песков.
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинСНГДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала