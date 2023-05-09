https://ria.ru/20230509/patriot-1870672885.html

Пентагон подтвердил доставку на Украину комплекса ПВО Patriot

Пентагон подтвердил доставку на Украину комплекса ПВО Patriot - РИА Новости, 09.05.2023

Пентагон подтвердил доставку на Украину комплекса ПВО Patriot

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку на Украину переданной США системы противовоздушной обороны Patriot. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T22:20

2023-05-09T22:20

2023-05-09T22:20

в мире

украина

россия

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сергей лавров

патрик райдер

нато

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку на Украину переданной США системы противовоздушной обороны Patriot. Ранее в мае издания Politico со ссылкой на источники сообщало, что система противовоздушной обороны США Patriot и обученные ее использованию украинские военные прибыли на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230509/pomosch-1870659380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, патрик райдер, нато, министерство обороны сша