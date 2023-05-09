Пентагон подтвердил доставку на Украину комплекса ПВО Patriot
Представитель Пентагона Райдер: американский комплекс ПВО Patriot находится на Украине
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку на Украину переданной США системы противовоздушной обороны Patriot.
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"Система Patriot находится на Украине", - сообщил он во вторник журналистам.
Ранее в мае издания Politico со ссылкой на источники сообщало, что система противовоздушной обороны США Patriot и обученные ее использованию украинские военные прибыли на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".