https://ria.ru/20230509/parad-1870560491.html
Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция
Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2023
Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция
На Красной площади в Москве проходит военный парад в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:45
2023-05-09T09:45
2023-05-09T09:45
день победы
москва
россия
день победы — 2023
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На Красной площади в Москве проходит военный парад в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
москва
россия
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Военный парад в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ
8427658 09.05.2023 Военнослужащие парадных расчетов на Красной площади перед началом военного парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Евгений Биятов / РИА Новости
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PT81M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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день победы, москва, россия, день победы — 2023, видео
День Победы, Москва, Россия, День Победы — 2023
Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция
На Красной площади в Москве проходит военный парад в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2023-05-09T09:45
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PT81M52S
На Красной площади в Москве проходит военный парад в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.