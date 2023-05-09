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Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция

Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2023

Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция

На Красной площади в Москве проходит военный парад в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:45

2023-05-09T09:45

2023-05-09T09:45

день победы

москва

россия

день победы — 2023

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На Красной площади в Москве проходит военный парад в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

москва

россия

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Военный парад в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ 8427658 09.05.2023 Военнослужащие парадных расчетов на Красной площади перед началом военного парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Евгений Биятов / РИА Новости 2023-05-09T09:45 true PT81M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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