https://ria.ru/20230509/parad-1870544069.html

Во Владивостоке прошел парад Победы

Во Владивостоке прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Во Владивостоке прошел парад Победы

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся во Владивостоке: по центральной улице города прошли парадные расчеты военнослужащих... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T04:27

2023-05-09T04:27

2023-05-09T08:57

владивосток

россия

москва

олег кожемяко

виктор лиина

тихоокеанский флот вмф россии

нахимовское военно-морское училище

группа газ

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся во Владивостоке: по центральной улице города прошли парадные расчеты военнослужащих и курсантов, а также колонны современной военной техники и ретроавтомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом церемонии по центральной улице Владивостока пронесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. С праздником гостей и участников парада поздравил глава Приморья Олег Кожемяко. Он напомнил, что более 200 тысяч приморцев отправились на фронт, отстаивали Москву и Ленинград, сражались под Сталинградом, моряки-тихоокеанцы освобождали Сахалин и Курилы, Корею и Маньчжурию. Десятки тысяч местных жителей были представлены к государственным наградам, отметил губернатор. Недавно назначенный командующий Тихоокеанского флота адмирал Виктор Лиина проехал перед парадными расчетами и поздравил военнослужащих, курсантов и юнармейцев с Днем Победы. После он выступил перед собравшимися. "В России нет семьи, которую бы обошла стороной Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет… Мы должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов. Они защитили родную землю, сокрушили нацизм. Сегодня мы защищаем то, за что сражались наши отцы, деды и прадеды. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто отдал свою жизнь ради свободы и мирного будущего нашего народа. Мы благодарим наших ветеранов, мы гордимся вами", - сказал адмирал. После минуты молчания и гимна РФ начался парад. Открыла его рота барабанщиков владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. Следом торжественным маршем прошли моряки бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок ТОФ, моряки Приморской флотилии разнородных сил флота, военнослужащие сводного батальона морской авиации ТОФ, морпехи 155-й отдельной гвардейской бригады флота. Уже не первый год в параде принимал участие сводный расчет женщин-военнослужащих Центра связи ТОФ. Следом парадным строем прошли курсанты профильных вузов, сотрудники ГУФСИН, нахимовцы и юнармейцы. Также в этом году в параде Победы приняли участие юнги морского военно-патриотического клуба-флотилии "Варяг" и юнги флотилии юных моряков "Восток". После прохождения пеших колонн на улице Светланской начался парад военной техники. Открыли его символы Победы легендарные Т-34: Т-34-76 и модернизированный Т-34-85. Последний в 1950 году был передан Тихоокеанскому флоту и служил мишенью на полигоне. Силами специалистов флота танк восстановили, и теперь он принимает участие в парадах. Также перед зрителями прошла советская тяжёлая самоходно-артиллерийская установка периода Великой Отечественной войны ИСУ-122. Следом по центральной улице города проехала современная военная техника: танк Т-80БВ, бронетранспортеры, самоходные пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион", самоходные командные пункты управления и связи берегового ракетного комплекса "Бал" и специальные автомобили. Завершила парад военной техники колонна автомобилей военных лет из коллекции музея исторической техники. Зрители увидели один из самых известных автомобилей той эпохи – ГАЗ-67Б, буксирующий противотанковую пушку калибра 45 миллиметров образца 1942 года. Также по улице проехали американские внедорожник Willys MB 1944 года выпуска и грузовик Studebaker US-6 с советской реактивной системой залпового огня, советские бронеавтомобиль, легковые и грузовые автомобили, в том числе легендарная "Катюша". Военный оркестр Владивостокского гарнизона завершил парад под звуки марша "Прощание славянки". В течение дня в городах Приморья пройдут концерты, посвященные Дню Победы. Во Владивостоке у подводной лодки С-56 мемориального комплекса "Боевая слава ТОФ" планируется театрализованная постановка, посвященная военным событиям. В скверах состоятся концерты авторской песни, а вечером на набережной Спортивной гавани будет организован открытый показ фильмов. На 22.00 (15.00 мск) запланирован артиллерийский салют с территории музея "Владивостокская крепость".

https://ria.ru/20230509/parad-1870555547.html

https://ria.ru/20230509/kosmonavty-1870537376.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1869656606.html

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Парад Победы во Владивостоке Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся во Владивостоке: по центральной улице города прошли парадные расчеты военнослужащих и курсантов, а также колонны современной военной техники и ретроавтомобилей, передает корреспондент РИА Новости. 2023-05-09T04:27 true PT0M47S

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