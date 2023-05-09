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СК расследует осквернение памятников советским воинам в Австрии и Польше

СК расследует осквернение памятников советским воинам в Австрии и Польше - РИА Новости, 09.05.2023

СК расследует осквернение памятников советским воинам в Австрии и Польше

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту очередных осквернений памятников советским воинам в... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T22:07

2023-05-09T22:07

2023-05-09T22:07

россия

австрия

польша

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту очередных осквернений памятников советским воинам в Австрии и Польше, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Посольство России в Вене сообщало, что неизвестные вандалы повредили в Эбенфурте барельеф на памятнике советским воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма. Кроме того, по данным СК в Варшаве на постаменте одной из скульптурных композиций на территории мемориального кладбища советских воинов черной краской были нанесены надписи антироссийского и нецензурного содержания. "Председатель СК России поручил возбудить уголовные дела по факту очередных осквернений памятников в Австрийской Республике и Республике Польша", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230505/snos-1869899262.html

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австрия

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россия, австрия, польша, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире